Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Polsce dotyczącej ograniczeń prawa do aborcji. Trybunał uznał, że nasz kraj narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł ten mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Prawo dopuszcza w Polsce przerwanie ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, a także gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego / Shutterstock

Skargę złożyła mieszkanka Krakowa, która z powodu choroby genetycznej płodu wykonała aborcję w Holandii.

Kobieta argumentowała, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku nie mogła legalnie przeprowadzić zabiegu w Polsce.

Trybunał uznał naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił wyrok w sprawie A.R. przeciwko Polsce, dotyczącej ograniczeń prawa do aborcji. Skarga mówiła o naruszeniu artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczących prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz zakazu tortur.

Skargę złożyła mieszkanka Krakowa. Kobieta ta zdecydowała się na aborcję ze względu na choroby genetyczne płodu. Ponieważ w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku nie mogła przeprowadzić takiego zabiegu legalnie w Polsce, wykonała go klinice w Holandii.

W skardze do Trybunału kobieta wyjaśniła, że w momencie wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego była w 15. tygodniu ciąży, a wyniki badań lekarskich potwierdziły chorobę genetyczną płodu.

Skarga, którą złożyła, dotyczyła domniemanego naruszenia dwóch artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: art. 3 (zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania) i art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego). Trybunał uznał, że naruszony został art. 8.

Jak wygląda prawo aborcyjne w Polsce

Prawo dopuszcza w Polsce przerwanie ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia kobiety, a także gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który wszedł w życie w styczniu 2021 r., wykreślono trzecią przesłankę do aborcji - ciężką, nieodwracalną wadę płodu. Właśnie ta przesłanka do czasu orzeczenia TK była najczęstszą przyczyną przerywania ciąży w polskich szpitalach - rocznie wykonywano ok. tysiąca zabiegów z tego powodu.



W 2024 r. w polskich szpitalach, jak wynika z danych NFZ, przeprowadzano 896 zabiegów przerwania ciąży. W 2023 r. w szpitalach wykonano 425 zabiegów przerwania ciąży. W 2022 r. przeprowadzono 161 zabiegów. W 2021 r. w szpitalach wykonano 107 aborcji; w 2020 r. - 1078; w 2019 r. - 1110.

Od sierpnia 2024 r. nowe wytyczne dla szpitali i lekarzy

W sierpniu ub. roku minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła wytyczne dla szpitali i lekarzy, które są wykładnią obowiązującego prawa dotyczącego przerwania ciąży. Podkreśliła wówczas, że do procedury przerwania ciąży wystarcza jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety, w tym na przykład zaświadczenie lekarza psychiatry.

Kolejne z rozwiązań wprowadzonych przez minister zdrowia w ub. roku zakłada, że szpital, który ma umowę z NFZ na udzielanie świadczeń z ginekologii i położnictwa, ma obowiązek wykonać zabieg przerwania ciąży na miejscu, niezależnie od tego czy lekarze pracujący w szpitalu powołują się na klauzulę sumienia.



Na początku sierpnia ub. roku wytyczne dla prokuratorów co do prowadzenia spraw dot. odmowy przerwania ciąży oraz aborcji farmakologicznej wydał prokurator generalny Adam Bodnar.

