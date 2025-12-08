"To bardzo niebezpieczny dokument. Cieszy się z niego chyba tylko Rosja, my się z niego nie cieszymy. Z drugiej strony prezydent Donald Trump o Polsce wyrażał się jak najlepiej" - tak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski ocenił nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że jeżeli Europa będzie miała silną armię, to "USA będzie się z nami bardziej liczyć".

Popołudniowa rozmowa w RMF FM

