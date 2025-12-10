"Nic mnie w niej nie zaskoczyło. Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA jest w jakimś sensie przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które są oparte na dobrze pojętym egoizmie narodowym" – stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Podkreślił, że zgadza się z oceną Europy, zawartą w dokumencie opublikowanym przez Biały Dom. "Europa nie jest w stanie sama obronić się przed Rosją" - stwierdził.





Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się do kwestii dokumentu nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, który niedawno opublikował Biały Dom.

Szef BBN: Europa nie jest w stanie obronić się przed Rosją

Szef BBN wprost o ruchu Trumpa: Dobrze pojęty egoizm narodowy

Dokument wzbudził wiele kontrowersji, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Niemieckie media określiły go nawet mianem "transatlantyckiego rozwodu z Europą" Donalda Trumpa. Zupełnie inaczej zapowiedź nowej strategii Stanów Zjednoczonych odebrano na Kremlu, gdzie nie ukrywano pozytywnych reakcji.

Pytany na antenie RMF FM o opinię na temat tego dokumentu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że "nic go w nim nie zaskoczyło". Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA jest w jakimś sensie przepisaniem koncepcji politycznych trumpizmu na kwestie międzynarodowe i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które są oparte na dobrze pojętym egoizmie narodowym - ocenił.

Europa stanie się amerykańską kolonią? Cenckiewicz komentuje

Dopytywany przez prowadzącego Marka Tejchmana o to, czy Europie, która w tej strategii jest wyraźnie krytykowana, nie grozi bycie rosyjsko-amerykańskim kondominium, Sławomir Cenckiewicz zaprzeczył. Myślę, że nam to nie grozi - stwierdził.

Dodał także, że zgadza się z oceną, jaka została zawarta w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA na temat Starego Kontynentu. Unia Europejska jest przeregulowana - powiedział.

Autorzy narodowej strategii amerykańskiej zwracają uwagę na kwestię przeregulowania wszystkiego (przez Unię Europejską - przyp. RMF FM). Cała myśl nowej Strategii Bezpieczeństw USA polega na tym, żeby ta Europa, która chce wszystko regulować, uregulowała wreszcie kwestię swoich samodzielnych zdolności obronnych - wskazał Cenckiewicz.

"Europa nie jest w stanie obronić się przed Rosją"

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM odniósł się również do aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie. Wyraził obawę, że Polska także może w przyszłości doświadczyć tego, z czym zmaga się obecnie Ukraina ze strony Moskwy.

Dopytywany o to, czy będzie w Polsce wojna, stwierdził, że "obawia się takiego scenariusza". Jeśli ten termin, o którym mówił Donald Tusk, czyli początek roku 2027 (jest realny - przyp. RMF FM), to wojna będzie za kilkanaście miesięcy. Ale nie jest moją rolą straszyć, powołuje się na wypowiedź pana premiera - wskazał.

Cenckiewicz stwierdził także, że "Europa nie ma praktycznie żadnych zdolności" by skutecznie obronić się przed potencjalnym atakiem Rosji. I to jest różnica mojego stanowiska w stosunku do tych, którzy trochę emocjonalnie już dziś, w 2025 r., mówią: Ameryka jest passe, Ameryka już się odwróciła, Ameryka jest skończona - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Cenckiewicz: Rosjanie nie chcą pokoju

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego komentował także kwestie zawarcia rozejmu w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, w kontekście planu pokojowego, jakie administracja Donalda Trumpa - po konsultacji z Rosjanami - zaproponowała Ukrainie.

Uważam, że na dziś Rosjanie nie chcą pokoju - ocenił.

Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że Rosjanie są w ofensywie. Na Amerykanach robi to wrażenie - podsumował gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, szef BBN Sławomir Cenckiewicz.