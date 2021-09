„Ta rezolucja, to kolejny przykład politycznych działań, które nie mają umocowania w traktatach. Parlament Europejski ma bardzo wyraźny przechył polityczny w jedną stronę, rządy konserwatywne nie są tam specjalnie mile widziane” – mówił Radosław Fogiel w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapewnił także, że premier Mateusz Morawiecki nie zamierza wycofać wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. „Parlament Europejski chciałby ograniczyć konstytucyjne prawo premiera kierowania wniosków do TK” – dodał wicerzecznik PiS w rozmowie z Piotrem Salakiem.

Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości / Jakub Rutka / RMF FM

Parlament Europejski chciałby ograniczyć konstytucyjne prawo premiera kierowania wniosków do TK - dodał wicerzecznik PiS w rozmowie z Piotrem Salakiem. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze w marcu tego roku, złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym . Jak wówczas wskazał, chodzi o przekroczenie kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej polegający na stwierdzeniu wyższości prawa europejskiego nad Konstytucją RP.



Komisja Europejska została poinformowana o planach kontynuowania reformy sądownictwa - zapewniał Fogiel na antenie RMF FM i dodał, że o tych planach "mówiło się od jakiegoś czasu". Chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego . Stoimy na stanowisku, że sędziowie nie mogą stać ponad prawem - dodał poseł.

Fogiel: Dyskusja o polexicie, to wrzutka polityczna opozycji

Radosław Fogiel pytany był także o słowa polityków PiS, po których w przestrzeni publicznej pojawiła się po raz kolejny dyskusja na temat polexitu- tj. wyjścia Polaki z Unii Europejskiej. Zdaniem polityka, "to kolejna wrzutka polityczna opozycji", bo jak przekonuje - "Kwestia złej woli i dobrej woli w cytowaniu jest niezwykle ważna".

Poseł PiS odniósł się do słów Ryszarda Terleckiego. Z lubością cytuje się pierwsza część jego wypowiedzi, a pomija się drugą część, która mówi, że chcemy być w Unii - komentował Fogiel. Kontrowersyjne słowa padły podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Odnosząc się do niedawnych, niekorzystnych dla Polski decyzji Komisji Europejskiej, Ryszard Terlecki stwierdził m.in.: "Powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia. Bo j eżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych".

"Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli" - kontynuował wicemarszałek Sejmu, po czym podkreślił: "My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla Unii jest bardzo silne, dla uczestnictwa w Unii, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i co ograniczy nasz rozwój".

