​Ponad sto uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie propozycji wprowadzenia górnego pułapu zarobków pracowników ochrony zdrowia - ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

Do resortu zdrowia wpłynęło ponad sto uwag dotyczących wynagrodzenia lekarzy (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Miesięczne wynagrodzenie nie mogłoby przekraczać 48 tysięcy złotych brutto. Resort zdrowia w ten sposób szuka oszczędności.

Ekonomista o zarobkach lekarzy: Pełna weryfikacja jest niemożliwa

Jak przekonuje ekonomista z Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski, z którym rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, uwagi, które wpłynęły do resortu zdrowia dotyczą głównie tego, że w praktyce nie ma możliwości sprawdzenia, ile lekarz czy inny pracownik szpitala zarabia.

Pełna weryfikacja tego nie jest możliwa, szpital wie, ile wypłaca, nie kontroluje tego, czy lekarz nie jest zatrudniony w kilku szpitalach jednocześnie - stwierdził.

Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej skarżą się natomiast na brak dialogu. Rzecznik ministerstwa zdrowia Jakub Gołąb odpowiada, że "zmiany w wynagrodzeniach są konieczne". Struktura, która przez lata funkcjonowała, nie jest w stanie się dalej utrzymać - powiedział.

Ta trudna sytuacja będzie tematem jutrzejszego spotkania ministrów zdrowia i finansów. Głos w tej sprawie za pół godziny zabrać ma też prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Ponad czterystu lekarzy zarabia między 100 a 300 tys. zł miesięcznie - tak wynika z tegorocznego raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To dane zebrane z 90 procent publicznych szpitali w Polsce. Mediana zarobków wśród lekarzy pracujących w oparciu o kontrakt to 24,6 tys. złotych. Lekarze pracujący na umowę o pracę zarabiają średnio miesięcznie ok. 21,5 tys. złotych. Ponad 660 (dokładnie 666) lekarzy otrzymuje miesięcznie od 80 do 100 tys. złotych.

Trudna sytuacja finansowa w NFZ

Nie jest tajemnicą, że Narodowy Fundusz Zdrowia stoi w obliczu poważnych problemów finansowych. Jak informowaliśmy w październiku w tegorocznym budżecie brakuje około 14 miliardów złotych. Brak środków może oznaczać trudności z rozliczeniem nadwykonań i zagrożenie dla realizacji kontraktów. Problem ten może dotyczyć województw śląskiego i mazowieckiego. Centrala NFZ alarmuje, że bez dodatkowego wsparcia z budżetu państwa w ostatnich miesiącach roku może zabraknąć pieniędzy na leczenie pacjentów.

Zwiększone wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia generuje m.in. ustawa podwyżkowa, która obliguje państwo do corocznych podwyżek dla personelu medycznego. W skali tego roku to ponad 50 mld zł, ponad jedna czwarta całego budżetu NFZ.