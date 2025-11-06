Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury po emisji wywiadu z posłem PiS Dariuszem Mateckim w TV Republika. Chodzi o wypowiedź dotyczącą "odstrzeliwania" funkcjonariuszy, którzy mieliby próbować zatrzymać Zbigniewa Ziobrę na terytorium innego państwa.
Dariusz Joński przekazał na platformie X, że w jego ocenie słowa posła PiS mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 255 Kodeksu karnego, odnoszącego się do publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
"Składam zawiadomienie do prokuratury. Matecki publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, czyli art. 255 Kodeksu karnego" - napisał europoseł.