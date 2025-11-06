Co powiedział Dariusz Matecki?

Kontrowersyjna wypowiedź padła na antenie TV Republika. Poseł PiS komentował działania prokuratury wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zestawiając je z procedurami stosowanymi wobec "agentów obcych służb" czy "mafii vatowskich".

W rozmowie poruszono również wątek ewentualnych działań tzw. łowców cieni w przypadku, gdyby wydano międzynarodowy nakaz zatrzymania Ziobry. Prowadząca przypomniała słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdzie wskazywał on, że jeśli obowiązują odpowiednie międzynarodowe instrumenty prawne, "to się ściga".

Matecki odniósł się do hipotetycznej sytuacji, w której były minister otrzymałby azyl na Węgrzech. Według posła PiS próba zatrzymania go na terytorium tego państwa powinna spotkać się z reakcją tamtejszych służb.

Jeśli jakiś tzw. łowca cieni próbowałby go zatrzymać, gdyby minister Ziobro dostał azyl, to na terenie suwerennego państwa, na Węgrzech, taki łowca cieni powinien zostać po prostu odstrzelony przez węgierskie służby - stwierdził w TV Republika.

Dodał, że w jego ocenie podjęcie takiego działania przez funkcjonariusza z innego kraju "byłoby zbrojnym wystąpieniem przeciwko niezależnemu państwu".