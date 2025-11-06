Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński poinformował, że składa zawiadomienie do prokuratury po emisji wywiadu z posłem PiS Dariuszem Mateckim w TV Republika. Chodzi o wypowiedź dotyczącą "odstrzeliwania" funkcjonariuszy, którzy mieliby próbować zatrzymać Zbigniewa Ziobrę na terytorium innego państwa.

Dariusz Joński przekazał na platformie X, że w jego ocenie słowa posła PiS mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 255 Kodeksu karnego, odnoszącego się do publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. 

"Składam zawiadomienie do prokuratury. Matecki publicznie nawołuje do odstrzeliwania polskich funkcjonariuszy przez służby obcego państwa. Mamy tutaj publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni, czyli art. 255 Kodeksu karnego" - napisał europoseł.

Co powiedział Dariusz Matecki?

Kontrowersyjna wypowiedź padła na antenie TV Republika. Poseł PiS komentował działania prokuratury wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zestawiając je z procedurami stosowanymi wobec "agentów obcych służb" czy "mafii vatowskich".

W rozmowie poruszono również wątek ewentualnych działań tzw. łowców cieni w przypadku, gdyby wydano międzynarodowy nakaz zatrzymania Ziobry. Prowadząca przypomniała słowa ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, gdzie wskazywał on, że jeśli obowiązują odpowiednie międzynarodowe instrumenty prawne, "to się ściga".

Matecki odniósł się do hipotetycznej sytuacji, w której były minister otrzymałby azyl na Węgrzech. Według posła PiS próba zatrzymania go na terytorium tego państwa powinna spotkać się z reakcją tamtejszych służb. 

Jeśli jakiś tzw. łowca cieni próbowałby go zatrzymać, gdyby minister Ziobro dostał azyl, to na terenie suwerennego państwa, na Węgrzech, taki łowca cieni powinien zostać po prostu odstrzelony przez węgierskie służby - stwierdził w TV Republika.

Dodał, że w jego ocenie podjęcie takiego działania przez funkcjonariusza z innego kraju "byłoby zbrojnym wystąpieniem przeciwko niezależnemu państwu".

Zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Na piątkowy wieczór zaplanowano głosowanie w Sejmie nad uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wniosek w tej sprawie skierował prokurator generalny Waldemar Żurek.

Prokuratura zamierza postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużycia władzy. Według śledczych Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawać podwładnym polecenia naruszające prawo, wpływać na rozstrzygnięcia konkursów o środki z Funduszu Sprawiedliwości oraz doprowadzać do przekazywania pieniędzy podmiotom, które - jak twierdzi prokuratura - nie powinny ich otrzymać.

Sprawa budzi ogromne emocje, a wypowiedź Mateckiego stała się kolejnym elementem zaostrzającej się debaty wokół działań prokuratury i postępowania wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości.