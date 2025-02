Nie wykluczałbym żadnych scenariuszy w perspektywie 5-10 lat - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bartosz Cichocki, pytany, czy polscy żołnierze znajdą się w Ukrainie w ramach sił rozjemczych. Były ambasador RP w Ukrainie podkreślił, że żyjemy w czasach, w których "skuteczny jest ten, kto jest w stanie poprzeć swoje deklaracje czynami". Komentując pytania o to, czy Donald Trump zdradził Ukrainę, dyplomata powiedział, że amerykański prezydent odpowiada przede wszystkim przed swoimi obywatelami, a Trump mówi głośno to, co w wielu stolicach Europy się myśli.

Polskie wojska na Ukrainie? Cichocki: Tak się może zdarzyć Mikołaj Poruszek / RMF FM

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zaczął od pytania, ilu polskich żołnierzy pojedzie na Ukrainę w ramach sił rozjemczych. To nie jest pytanie do mnie, natomiast miejmy świadomość, że tak się może zdarzyć, iż to mogą nie być wcale siły rozjemcze - powiedział były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Chichocki. Dyplomata wskazał, że nie wykluczałby żadnych scenariuszy w perspektywie 5-10 lat.

Polskie wojska na Ukrainie? Cichocki: Tak się może zdarzyć

Pytany, czy Polska powinna być częścią kontyngentu, odpowiedział, że żyjemy w czasach, gdy "skuteczny jest ten, kto jest w stanie poprzeć swoje deklaracje czynami, kto jest gotów do wysiłków, poświęceń, strat".

Bez sensu mówienie dzisiaj, czego nie zrobimy - zauważył Cichocki.

Bartosz Cichocki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Wschodnia gra Donalda Trumpa i Europa w kropce

Polski specjalista ds. Wschodu był pytany, czy Donald Trump zdradził Ukrainę. Bartosz Cichocki wskazał, że prezydent USA odpowiada przede wszystkim przed wyborcami amerykańskimi, a on i jego administracja mówią głośno coś, co w wielu stolicach europejskich się myśli.

Gość Marka Tejchmana wskazał, że np. na wycofywanie się Francuzów z Afryki nikt nie narzeka, a na "samoograniczanie się Amerykanów w Europie" już tak.

Czy mówienie o tym, że Ukraina nie wróci do granic sprzed 2014 r. i nie przystąpi do NATO, to rozsądne podejście do negocjowania z Kremlem? Ja bym postępował inaczej, ale kimże ja jestem? - pytał retorycznie Cichocki.

Polski dyplomata wskazał, że Rosjanie tradycyjnie eskalują, podnoszą stawkę w negocjacjach, żeby w ich trakcie mieć z czego zejść. Amerykanie mają potężny argument wobec Rosji w postaci cen ropy i gazu - stwierdził gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Podejście "drill, baby, drill" (ang. wierć, kochanie, wierć), implikujące zwiększenie wydobycia amerykańskiej ropy, jest zabójcze dla Rosji - wskazał ekspert.

Interesy amerykańskie nie ograniczają się do kontynentu amerykańskiego. Mówienie, że my nie będziemy bronić Europy, czy Europa musi sobie sama poradzić... Europa sobie sama nie poradzi - powiedział gość RMF FM, dodając, że "to wina jazdy na gapę przez wiele pokoleń elit politycznych Europy".

Cichocki nie widzi, żeby Europa zaczęła chociaż uzupełniać zdolności wojskowe, które mają tylko Amerykanie, np. strategiczny przerzut sił, precyzyjne uderzenia na dalekim dystansie czy zmiany mentalne.

Europa przede wszystkim mentalnie nie jest gotowa się bronić - powiedział były ambasador.