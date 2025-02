Zarzuty dla dwóch osób w szokującej sprawie z Gorzowa Wielkopolskiego (Lubuskie). 20-latek i 17-latek są podejrzani o strzelanie z pistoletu pneumatycznego do ludzi.

Do zajścia doszło w sobotę w Gorzowie Wlkp. Jedna osoba została ranna w głowę.

Z ustaleń prokuratury wynika, że w sobotę w nocy podejrzani mieszkający w gminie Barlinek (woj. zachodniopomorskie) wraz ze znajomymi jeździli bmw po Gorzowie i z tego pojazdu strzelali do znajdujących się na chodnikach ludzi.

20-latek miał ostrzelać z pistoletu CO2 cztery osoby przy ul. Łokietka, a 17-latek małżeństwo idące ul. Wyszyńskiego. W pierwszym przypadku nikt nie odniósł obrażeń, w drugim ranna w głowę została kobieta.

Ranna kobieta po strzałach oddanych z auta

Obaj podejrzani mają zarzut narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Dodatkowo 17-latek ma zarzut spowodowania obrażeń u kobiety, a 20-latek przekazania młodszemu koledze pistoletu pneumatycznego, z którego padły strzały do małżeństwa.

Starszemu z podejrzanych grozi do trzech lat więzienia, a młodszemu od trzech miesięcy do pięciu lat. Kluczowa dla niego będzie opinia biegłego ws. obrażeń pokrzywdzonej. Jeśli uzna je za lekkie, to zarzut zostanie zmieniony i mu także będzie groziło do trzech lat pozbawienia wolności - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Dodała, że jako środki zapobiegawcze wobec podejrzanych prokurator zastosował dozory policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.