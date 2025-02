"Podpisujemy z Google memorandum ws. wykorzystania sztucznej inteligencji w energetyce, cyberbezpieczeństwie i innych dziedzinach" - ogłosił w czwartek Donald Tusk wraz z szefem Google. "Zakładamy, że w ten sposób przyczynimy się do wzrostu polskiego PKB o 8 proc." - powiedział Sundar Pichai, CEO Alphabet i Google. Spotkanie premiera z Sundarem Pichaiem było pokłosiem zapowiedzi szefa rządu o przeznaczeniu 650 miliardów złotych na inwestycje w ramach nowego planu gospodarczego na 2025 rok i nawiązaniu współpracy z technologicznymi gigantami.

Premier Donald Tusk z dyrektorem generalnym Google Sundarem Pichaiem w kampusie Google w Warszawie, 13 lutego 2025 / SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

W czwartek w kampusie Google przy Placu Konesera w Warszawie premier Donald Tusk spotkał się z dyrektorem generalnym Google Sundarem Pichaiem.

Podpisujemy memorandum w sprawie wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinach energetyki, cyberbezpieczeństwa i innych - oświadczył szef Alphabet i Google Sundar Pichai po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Premier doprecyzował, że memorandum zostało podpisane między Google a Polskim Funduszem Rozwoju. Według niego tworzy ramy, które umożliwią większe zaangażowanie - także inwestycyjne - Google w Polsce. Dodał, że z punktu widzenia państwa, ma to znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

Zakładamy, że w ten sposób przyczynimy się do wzrostu polskiego PKB o 8 proc. Razem z premierem rozmawialiśmy o ogromnych szansach dla Polski w ramach sztucznej inteligencji. Polska to w tej chwili największy hub inżynieryjny Google - ponad 2 tys. pracowników (...). Ambicje oraz talenty dają Polsce nową pozycję w europejskiej innowacji - powiedział Pichai.

Rozmawialiśmy o deregulacji, o konkurencyjności. Google może być także częścią tego wielkiego, ambitnego projektu, jakim jest deregulacja gospodarki i administracji europejskiej i także polskiej - powiedział polski premier.

Kiedy zapraszałem twoją firmę, Google, do współpracy z Polską, 11 lat temu, w 2014 roku - poprzedni raz, gdy byłem premierem - nie spodziewałem się, że nasza współpraca będzie miała tak owocną puentę. Jest deklaracja Google, że przystąpi do akcji edukacyjnej i przeszkoli milion Polaków, jeśli chodzi o nowoczesne narzędzia, w tym sztuczną inteligencję (...). Google jest coraz bardziej obecny w Polsce (...). Chciałem podziękować, że Google tak bardzo angażuje się też w cyberbezpieczeństwo. Nie muszę nikomu mówić, jak ważne jest to w dzisiejszych czasach, szczególnie tu, w Polsce (...). Jest się z czego cieszyć - oświadczył Donald Tusk.

Szef Google poinformował również, że firma przeznaczy na szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych w Polsce 5 mld dolarów w ciągu najbliższych 5 lat.

/ SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Spotkanie było pokłosiem zapowiedzi Donalda Tuska o przeznaczeniu 650 miliardów złotych na inwestycje w ramach nowego planu gospodarczego na 2025 rok.

W poniedziałek premier przedstawił plan, który zakłada m.in. inwestycje w Polsce takich firm, jak Google, Microsoft czy Amazon, podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 tys. zł, budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, budowę nowych terminali Baltic Hub w Gdańsku i 30 nowych stacji przesyłowych, wzrost PKB do 4 proc., deregulacje dla przedsiębiorców czy powstanie nowej fabryki AI w Poznaniu.