Nawiązując zaś do wspomnianych bitcoinów, Ryszard Petru zwrócił uwagę na to, że "obieg bitcoina jest większy niż niektórych walut narodowych". Jest kilka takich kryptowalut, które są powszechnie akceptowane. Tam są oczywiście zmienne wartości, ale tutaj uważam, że jest nieodpowiedzialnym, by Polski Komitet Olimpijski wyemitował tokeny, którymi potem płaci - wskazał.

"Z terrorystami się nie negocjuje". Petru tłumaczy wpis, jaki zamieścił na X

Polityk był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM także o kwestię zawirowań w koalicji rządzącej. Prowadzący zacytował treść wpisu, który w serwisie X zamieścił polityk klubu Centrum, który to wpis prawdopodobnie odnosił się do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. "Z terrorystami się nie negocjuje". Chyba z terrorystkami, panie pośle? - zapytał Grzegorz Sroczyński.

Proszę nie odnosić się do nikogo konkretnie. Oczywiście to jest taki bardziej tweet filozoficzny. Natomiast nie odnoszę się personalnie do nikogo. W polityce stosowanie szantażu nie skutkuje niczym dobrym - tłumaczył Petru.

Dopytywany przez prowadzącego o to, kto stosuje szantaż, stwierdził, że "Morawiecki wobec Kaczyńskiego".

Sprawa wotum nieufności dla Hennig-Kloski. Petru: Nie ma tematu

Trochę żartem, a trochę na poważnie, to mamy wotum nieufności wobec minister Hennig-Kloski i nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby członkowie koalicji głosowali inaczej (niż przeciw - przyp. red.). Jeżeli tak zrobią, to stawiają się poza koalicją ze wszystkimi tego konsekwencjami - dodał, podkreślając, że Paulina Hennig-Kloska zaprosiła członków Polski 2050 do ministerstwa klimatu i środowiska i "nikt nie przyszedł".

Na pytanie prowadzącego o to, jak zakończy się zamieszanie w koalicji rządzącej, odparł, że "nie widzi potrzeby, byśmy się nawzajem grillowali". Uważam, że skończy się tym, że Polska 2050 zagłosuje grzecznie przeciwko odwołaniu pani minister Hennig-Kloski. To całe zamieszanie jest trochę infantylno-niepoważne. Nie ma tematu - stwierdził.

Dodał, że opuszczenie koalicji rządzącej przez polityków Polski 2050 byłoby "skrajnie nieodpowiedzialnym" ruchem z ich strony.

Mogę się nie zgadzać z jednym, z drugim ministrem czy ministrą rządu, ale w takich sytuacjach musimy być jak jedna pięść. I nie ma dyskusji. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to albo nie nadaje się na politykę, albo nie rozumie w ogóle, co to znaczy koalicja - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Ryszard Petru.

Poparł także ruch premiera Donalda Tuska, który publicznie wygłosił ultimatum wobec liderki Polski 2050 Katarzyny Pałczyńskiej-Nałęcz. Cieszę się, że to padło. Niektórych trzeba przywołać do porządku. Nie można sobie pozwolić na chaos w organizacji. Tutaj premier Tusk dobrze zrobił - skomentował Ryszard Petru na antenie RMF FM.