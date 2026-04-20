Przed nami wyjątkowo chłodna noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które swoim zasięgiem obejmują większość województw.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują od godz. 2 w nocy z poniedziałku na wtorek do 7:30. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopni C, przy gruncie do -2 st. C" - informuje IMGW.

Ostrzeżenia obejmują m.in. część Pomorza, województwa zachodniopomorskiego, Wielkopolski, a także po kilka powiatów Dolnego Śląska, Podkarpacia, województw śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Alerty wydano także dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego.

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północno-zachodnich powiatów woj. zachodniopomorskiego, które będą aktywne do godz. 19 w poniedziałek. Ponadto, do godz. 3.00 we wtorek obowiązywać będą ostrzeżenia przed opadami śniegu dla powiatu lwóweckiego, karkonoskiego i Jeleniej Góry w woj. dolnośląskim.

W powiatach objętych ostrzeżeniami przed silnym wiatrem przewidywana jest średnia prędkość wiatru od 55 do 70 km/h lub w porywach od 70 do 85 km/h. Z kolei w powiatach objętych ostrzeżeniem przed opadami śniegu przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 5 do 10 cm w czasie nie dłuższym niż 12 godz. lub od 10 do 15 cm w czasie nie dłuższym niż 24 godz.