Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Kowal, polityk Koalicji Obywatelskiej, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Porozmawiamy m.in. o sytuacji wokół Ukrainy oraz procesie odbudowy tego kraju.

Polityk KO Paweł Kowal / Michał Dukaczewski / RMF24

Z Pawłem Kowalem, szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, porozmawiamy o sytuacji wokół Ukrainy, rozmowach USA z Rosją oraz roli polskiej dyplomacji.

Pełnomocnika rządu ds. odbudowy Ukrainy zapytamy także o rolę polskiego biznesu. Zapytamy o szacowane koszty tego procesu oraz bariery, z jakimi mogą mierzyć się firmy z naszego kraju. Porozmawiamy też o ich zainteresowaniu w procesie rekonstrukcji Ukrainy.

