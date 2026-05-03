Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Krakowie odniósł się do prezydenckiej propozycji zmian w konstytucji. Podkreślił, że kluczowe jest nie tyle modyfikowanie przepisów, co odpowiedzialność i dojrzałość osób zobowiązanych do ich przestrzegania. Do pomysłu prezydenta odnieśli się także premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski.

Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu nawiązał do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej powołania Rady Nowej Konstytucji. Zaznaczył, że zanim rozpocznie się debatę o zmianach ustawy zasadniczej, należy odpowiedzieć na pytanie, czy problemem jest sama konstytucja, czy raczej niewłaściwe jej stosowanie przez osoby do tego powołane.

Minister obrony podkreślił, że obecny podział odpowiedzialności i decyzyjności w konstytucji wymaga przede wszystkim dojrzałości, przygotowania i chęci współpracy. Jeżeli to jest, to nie przepisy są do wymiany, to my zawsze możemy się poprawić, to jest dużo prostsze - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji"

Wicepremier zwrócił uwagę, że konstytucja powinna być uzupełniona o kwestie, które pojawiły się po jej uchwaleniu, takie jak członkostwo Polski w NATO i Unii Europejskiej. Szczególnie podkreślił, że trwałość sojuszu z UE powinna znaleźć odzwierciedlenie w ustawie zasadniczej.

"Wpiszmy członkostwo w Unii Europejskiej do Konstytucji! Utrwalmy naszą obecność we Wspólnocie, będącą dla nas jednym z fundamentów bezpieczeństwa i rozwoju. Tak, jak zrobiło to wiele innych państw - np. Francja, Finlandia czy Litwa. To gwarancja, że nikt nieodpowiedzialny nie wyrwie nas ze strefy bezpieczeństwa!" - napisał Kosiniak-Kamysz na swoim koncie w serwisie X.

Jeszcze w trakcie przemówienia w Krakowie apelował też o jedność społeczną. Racja stanu i patriotyzm powinny według wicepremiera łączyć Polaków, szczególnie w obecnym czasie, który nazwał "najniebezpieczniejszym od zakończenia II wojny światowej".

Tusk: Nie ma idealnej konstytucji

Głos w sprawie nowej konstytucji zabrał także premier Donald Tusk. W niedzielę, pytany o to przez dziennikarzy, ocenił, że "najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa".

Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy, instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji i kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu - powiedział. Jego zdaniem pomysł na zmianę konstytucji nie ma politycznego poparcia.

Dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegać tej konstytucji. Zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw - podsumował premier.

W podobnym duchu wypowiedział się także wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na swoim profilu w serwisie X napisał: "Bezpieczeństwo Polsce można zapewnić, przestrzegając konstytucji, a prezydent Karol Nawrocki ma z tym ewidentny problem. Zamiast zatem pisać nową ustawę zasadniczą, skupcie się w KPRP aby nie łamać obecnej konstytucji".

Skład doradców zaproszonych przez prezydenta do Rady Nowej Konstytucji zdaniem Grzegorza Schetyny, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Radkowski, wskazuje, że bardziej chodzi o "budowanie zaplecza politycznego dla Karola Nawrockiego". Politycy reprezentujący rządzący obóz podkreślają też, że przynajmniej do końca kadencji tego parlamentu nie ma szans na jakiekolwiek prace nad nową konstytucją, bo nie ma dwóch trzecich w Sejmie do tego, by zmieniać obecną konstytucję z 1997 r.

Robert Telus z PiS powiedział z kolei naszemu dziennikarzowi, że "jeżeli mówimy o konstytucji, to powinniśmy pracować nad tym szeroko, nie tylko i wyłącznie jednopartyjnie".

Co proponuje Karol Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki, uczestnicząc w niedzielnych uroczystościach uchwalenia Konstytucji 3 maja, mówił, że należy zmodernizować lub zmienić obecnie obowiązującą ustawę zasadniczą.

Polityk zwrócił uwagę m.in. na kwestie bezpieczeństwa i kontroli władzy. Stwierdził, że zarówno w czasach pokoju, jak i potencjalnej wojny Polska potrzebuje "zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy: administracyjnej i państwowej".

Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski, czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - zwrócił się do zebranych prezydent. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - podkreślił.

Karol Nawrocki mówił też, że "sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej wymaga dziś od nas, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę - władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu". Demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości - dodał.

