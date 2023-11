Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił w ostatnich dniach o skoku PiS na kasę dokonywanym już po wyborach. Gościa Tomasza Terlikowskiego zapytamy, co dokładnie ma na myśli, kogo podejrzewa o wykorzystywanie publicznych pieniędzy i na jakie cele miałyby być przeznaczone.

Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wraz z posłem Dariuszem Jońskim, Szczerba zapowiedział kontrolę nagród i premii ludzi PiS w spółkach i ministerstwach. Politycy powołują się na informacje od sygnalistów. Co jeszcze ma w planach poselski duet śledczy, jeżeli chodzi o rozliczenie rządu PiS z jego działalności?

