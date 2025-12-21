Poszukiwany w związku z aferą korupcyjną w ukraińskiej energetyce Tymur Mindicz został sfotografowany w Izraelu. Portal Ukraińska Prawda chwali się, że jej dziennikarze odnaleźli tam byłego współpracownika prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, podejrzanego o korupcję w sektorze energetycznym. Mindicz uciekł za granicę na kilka godzin przed przeszukaniami u uczestników afery.
- Ukraińska Prawda donosi, że biznesmen Tymur Mindicz, podejrzany o korupcję w sektorze energetycznym, został odnaleziony i sfotografowany w Izraelu.
- NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wykryły system pobierania łapówek w Enerhoatomie - Mindicz miał być głównym organizatorem procederu.
- Mindicz był bliskim współpracownikiem Zełenskiego jeszcze przed jego prezydenturą, a ich kontakty towarzyskie utrzymywały się także po wyborze Zełenskiego na prezydenta.
Dziennikarze Ukraińskiej Prawdy mieli odnaleźć w Izraelu i sfotografować biznesmena Timura Mindicza, podejrzanego o korupcję w sektorze energetycznym. Takie rewelacje opublikowali w niedzielę, nie zdradzając na razie szczegółów.
Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły na początku listopada rozległy system korupcyjny w branży energetycznej. Według ustaleń śledczych uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości od 10 do 15 proc. wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 mln dolarów.
W aktach sprawy figuruje też nazwisko biznesmena Tymura Mindicza. Uważany jest on za organizatora całego procederu. Media poinformowały, że wyjechał za granicę na kilka godzin przed przeszukaniami u uczestników afery.
Pod koniec listopada władze Ukrainy w związku z aferą wystawił listy gończy za Tymurem Mindiczem, który posiada obywatelstwo Izraela.
Jego nazwisko zostało opublikowane w bazie poszukiwanych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy.