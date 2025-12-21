Lot do tzw. linii Karmana, stanowiącej umowną granicę między atmosferą Ziemi a przestrzenią kosmiczną, i z powrotem trwał około 10 minut.

Turystyczne loty w Kosmos

Benthaus, inżynierka z wykształcenia, uczestniczy w programie stażowym Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w Holandii. Wcześniej miała okazję doświadczyć nieważkości m.in. podczas parabolicznego lotu samolotem w 2022 r.; w trakcie takiego lotu maszyna wykonuje serię wznoszeń i opadań, tworząc trwające kilkadziesiąt sekund okresy nieważkości. W 2024 r. wzięła udział w dwutygodniowej symulowanej misji kosmicznej w Polsce, a Blue Origin zwróciła się do niej z propozycją wzięcia udziału w locie kosmicznym.

Wśród tych, którzy odbyli turystyczny los w Kosmos, były już osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, z niedowidzeniem i niedosłuchem, a także dwoje 90-latków. Do tej pory lot organizowany przez firmę Blue Origin odbyło w sumie 86 osób.

ESA w tym roku wydała zgodę na lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną rezerwowego astronauty Agencji Johna McFalla - brytyjskiego paraolimpijczyka, który jako nastolatek stracił nogę w wypadku motocyklowym.