33-latenia Michaela Benthaus jako pierwsza na świecie osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim poleciała w Kosmos. Jej lot - na wysokość około 100 km do tzw. linii Karmana i z powrotem - trwał około 10 minut. Niemiecka inżynierka odbyła tę podróż na pokładzie rakiety firmy Blue Origin Jeffa Bezosa - podała agencja AP.
- Więcej ciekawych informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
To było najfajniejsze przeżycie - powiedziała 33-letnia Michaela Benthaus po wylądowaniu.
Opowiadała, że śmiała się przez cały lot na wysokość ok. 100 km nad powierzchnią Ziemi.
Nigdy nie należy rezygnować z marzeń - dodała kobieta, która siedem lat temu wskutek wypadku na rowerze górskim jest sparaliżowana od pasa w dół.