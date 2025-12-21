W niedzielny poranek tysiące osób zebrało się w Stonehenge w hrabstwie Wiltshire w Wielkiej Brytanii, aby powitać wschód słońca w czasie przesilenia zimowego - najkrótszego dnia w roku.
- Więcej ciekawych informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
"Druidzi i poganie, ubrani w celtyckie stroje i misterne, inspirowane naturą nakrycia głowy, tańczyli wokół neolitycznego kręgu kamiennego" - relacjonuje BBC dzisiejsze wydarzenie w kompleksie neolitycznym Stonehenge (południowo-zachodnia Wielka Brytania).
Z okazji przesilenia zimowego gościom wyjątkowo pozwolono dotykać kamieni Stonehenge.
Stonehenge zostało zbudowane tak, by jego oś stała zgodnie z kierunkiem wschodu słońca podczas przesileń - tłumaczyła rok temu Heather Sebira z organizacji English Heritage, która zarządza kompleksem.