„Nie widzę nowej fazy stacjonarnej. Widzę coś zupełnie innego. Gen. Załużny powiedział otwarcie o tym, o czym w Polsce niektórzy komentatorzy mówią od wielu tygodni. Rosja ma przewagę nad Ukrainą. Ta tzw. kontrofensywa, bo prawdziwej kontrofensywy nie było i nie ma, zatrzymała się w najważniejszym miejscu i nie widać żadnych postępów” – mówił gen. Bogusław Pacek w Rozmowie w południe w RMF FM i RMF24, odnosząc się do wypowiedzi gen. Walerija Załużnego. Naczelny dowódca wojsk ukraińskich, generał Walerij Załużny stwierdził, że konflikt wchodzi w nową, niebezpieczną fazę stacjonarną.

Gość Piotra Salaka dodał, że Załużny otwarcie przyznał, że wojna nie ma dzisiaj żadnych możliwości zakończenia się sukcesem Ukrainy przy obecnym poziomie przeszkolenia ukraińskich żołnierzy i dostaw broni z Zachodu.

A co jest teraz najważniejsze dla Ukrainy? "Załużny mówi tak: ‘potrzebujemy nowoczesnych i kompleksowo wykorzystywanych technologii. Dajcie nam to, czego jeszcze nie daliście, a co macie na Zachodzie i co musi się pojawić, żebyśmy wygrali’. Nie mówi jednak, że przekazanie tego Ukraińcom niczego nie da. To trzeba przekazać razem z żołnierzami, którzy będą obsługiwali te nowoczesne systemy" - mówił gen. Pacek w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Dodał, że przygotowanie do obsługi zaawansowanej broni wymaga wielu miesięcy, a nawet lat.