Było trochę nerwów. Oddałem dwa równe skoki. Trafiłem na nie najgorsze warunki w konkursie i kwalifikacjach. Nie mogłem narzekać. Na razie trudno osiągnąć mi coś więcej. Na podium trzeba jeszcze trochę poczekać - powiedział Tomasiak w Eurosporcie.

Wąsek uzyskał 134 m i 127 m - 281,7 pkt, Stoch - 120,5 m i 121 m - 268,7 pkt, a Kot - 119 m i 121,5 m - 250,6 pkt. Do drugiej serii nie awansowali 42. Piotr Żyła - 116,5 m i 120,8 pkt oraz 43. Dawid Kubacki - 119 m i 116,4 pkt.

Rekord skoczni

Kobayashi po skokach na 133 m i 132 m, otrzymał notę 310 pkt. Japończyk odniósł 37. zwycięstwo w karierze.

Prowadzący po pierwszej serii Prevc skoczył 133 m i 141 m, ale miał gorsze noty za styl i stracił 3,6 pkt do zwycięzcy. Słoweniec wygrał pięć poprzednich konkursów. Trzeci Hoffmann osiągnął 124,5 m i 132,5 m, co dało mu 303,8 pkt. Tuż za podium uplasował się jego rodak Philipp Raimund.

W pierwszej serii Austriak Stephan Embacher pobił rekord skoczni - 145 m. Ostatecznie zajął ósme miejsce.

Niedzielny konkurs często był przerywany i przedłużył się ze względu na zbyt silny wiatr.

Puchar Świata w skokach

Prevc ma 850 pkt i z wyraźną przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi Kobayashi po niedzielnym zwycięstwie ma 651 pkt. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Anze Lanisek, który zgromadził 506 pkt. Tomasiak ma 202 pkt i awansował na 13. pozycję. Stoch jest 23., Żyła - 25., Wąsek - 33., Kubacki - 36., a Kot - 37.

Po świętach Bożego Narodzenia odbędzie się 74. edycja Turnieju Czterech Skoczni, w którym wystartuje pięciu Polaków. Trener Maciej Maciusiak nie ogłosił jeszcze składu na niemiecko-austriacki turniej, który tradycyjnie rozpocznie się w Oberstdorfie.