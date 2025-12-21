Kacper Tomasiak piąty w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. 18-latek wyrównał swoje największe osiągnięcie w karierze, gdyż dwa tygodnie temu w Wiśle też był piąty. Dzisiejszy konkurs wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.
Kacper Tomasiak zajął piąte miejsce, Paweł Wąsek był 13., Kamil Stoch - 18., a Maciej Kot - 27. w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Słoweńcem Domenem Prevcem i Niemcem Felixem Hoffmannem.
Tomasiak skoczył 131 m i 126,5 m, co dało mu 293,8 pkt. 18-latek wyrównał swoje największe osiągnięcie w karierze, gdyż dwa tygodnie temu w Wiśle też był piąty.