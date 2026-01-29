Jeśli mielibyśmy stałe miejsce w Radzie Pokoju i jeśli Rada faktycznie będzie pracowała, to warto w niej uczestniczyć – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Duda. Polityk był pytany, czy powinniśmy wydać 1 mld dolarów i dołączyć do Rady Pokoju formowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Duda wskazał także, że w niedawnej kontrowersyjnej wypowiedzi Trumpa o żołnierzach NATO, nie widzi niczego, za co gospodarz Białego Domu powinien przeprosić.

Magda Sakowska pytała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, czy Polska powinna wydać miliard dolarów, by dołączyć do Rady Pokoju formowanej przez Donalda Trumpa.

Nie musi wydać, bo została zaproszona - wskazał były prezydent Andrzej Duda. Według jego informacji wspomniana kwota dotyczy miejsca stałego w Radzie. Jego zdaniem, jeśli mielibyśmy je mieć, a Rada faktycznie będzie pracowała, "to oczywiście warto w niej uczestniczyć" i wydać te pieniądze.

To oznacza uczestnictwo w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących konstrukcji pokoju światowego i wielkiej światowej polityki - przekonywał Duda.

Co z faktem, że siądziemy przy jednym stole ze zbrodniarzem wojennym (Władimirem Putinem) - pytała dziennikarka RMF FM.

Były czasy, kiedy nas brakło przy takim stole, np. w Jałcie, i bardzo z tego powodu potem cierpieliśmy, bardzo długo - odpowiedział były prezydent.

A zbrodniarza trzeba wsadzić do więzienia - podsumował.

Trump powinien przeprosić?

Andrzej Duda został zapytany także, czy chciałby usłyszeć od amerykańskiego prezydenta przeprosiny za jego niedawną wypowiedź o żołnierzach NATO.

Trump wyraził wątpliwość, że Europa przyszłaby z pomocą Stanom Zjednoczonym, gdyby zaszła taka potrzeba. Przypominając czasy Afganistanu, stwierdził, że sojusznicze wojska trzymały się tam "trochę z tyłu, trochę poza linią frontu".

Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Andrzej Duda. O naszych żołnierzach dodał, że "ginęli w różnych sytuacjach, walczyli".

Ale jeżeli prezydent Trump patrzy na to z punktu widzenia, jak zaangażowana była armia amerykańska i ilu amerykańskich żołnierzy zginęło, to żadna armia NATO nie ma porównania, jeśli chodzi o straty, z armią amerykańską - stwierdził.

(Amerykanie stracili w Afganistanie ok. 2200 żołnierzy, druga po względem liczby ofiar Wlk. Brytania ok. 450, a Polska 44).

Gość RMF FM nazwał wypowiedź gospodarza Białego Domu "niefortunną i niezręczną". Dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę - przyznał.

Ci, co robią największą awanturę wokół tego to ci, którzy do niedawna poniewierali polski mundur i polskich żołnierzy, i jakoś nigdy ich nie przeprosili - zaznaczył.

