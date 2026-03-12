Dodała, że "ewidentnie pojawiają się tu konteksty amerykańskie".

Oprócz dyskusji prezydent-rząd jest dyskusja, czy bardziej inwestujemy w broń polską i europejską, czy też przychodzą lobbyści, którzy przekonują Pałac Prezydencki o zakupie broni amerykańskiej - podkreśliła.

Prezydent ulega naciskom lobbystów?

Na pytanie prowadzącej o to, czy jeśli prezydent zawetuje ustawę SAFE, to będzie oznaczało, że uległ naciskom amerykańskich lobbystów, stwierdziła, że "nie ma na to twardych dowodów". Wiemy, że te spotkania miały miejsce. Zresztą były wypowiedzi wskazujące na to, że powinniśmy kupować broń amerykańską - wskazała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła także, że "powinniśmy się uniezależniać od importu broni ze Stanów Zjednoczonych". Uzależnienie od importu broni oznacza, że na przykład: Amerykanie angażują się w kolejny i wtedy te kontrakty przestają obowiązywać - tłumaczyła.

Reforma PIP a weto prezydenta. Pełczyńska-Nałęcz: Możemy stracić nawet 8 miliardów

W rozmowie pojawił się też wątek innego - potencjalnego - weta prezydenta, dotyczącego znowelizowanej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którą w środę uchwalił polski parlament. Ustawa nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, by ważną reformę z KPO nie doprowadzić do finiszu. Muszę przyznać i uznać, że pan prezydent jak dotąd wszystkie reformatorskie ustawy (związane z KPO - red.) podpisywał. Ogromnie liczę, że tak się stanie także w tym przypadku - stwierdziła.

Dopytywana przez prowadzącą o to, jakie straty finansowe mogłaby ponieść Polska, gdy jednak Karol Nawrocki postanowił zawetować tą ustawę, stwierdziła: To może być 8 miliardów złotych.