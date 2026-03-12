Reforma PIP a weto prezydenta. Pełczyńska-Nałęcz: Możemy stracić nawet 8 miliardów

"To może być 8 miliardów złotych" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, odnosząc się do tego, jakie straty finansowe mogłaby ponieść Polska, gdyby Karol Nawrocki postanowił zawetować znowelizowaną ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, którą w środę uchwalił polski parlament. "Ogromnie liczę, że tak się stanie także w tym przypadku" - dodała szefowa Polski 2050.
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która była w czwartek gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, była pytana przez prowadzącą m.in. o jej oczekiwania wobec decyzji prezydenta w sprawie ustawy o unijnym programie SAFE. Rozmowa z przewodniczącą Polski 2050 odbyła się przed wygłoszeniem przez Karola Nawrockiego wygłosił prezydenckiego orędzia, w którym poinformował, że zawetuje ustawę o SAFE.
Wcześniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie naszego radia nie kryła, że będzie zaskoczona, jeśli prezydent zdecyduje się podpisać tę ustawę. Chciałabym zostać zaskoczona orędziem prezydenta Karola Nawrockiego, ale obawiam się, że będzie weto - stwierdziła.