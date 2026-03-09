"Jutro premier Donald Tusk pozna szczegóły, dotyczące programu "SAFE 0 proc." - przekazał prezydencki doradca Leszek Skiba. We wtorek Tusk i Nawrocki spotykają się, by omówić program finansowania polskich zbrojeń.

We wtorek 10 marca o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem ws. propozycji "SAFE 0 proc." - alternatywy wobec unijnego mechanizmu finansowania zbrojeń.

Chociaż rząd przekonuje, że unijny program dofinansowania i pożyczek w ramach inicjatywy SAFE jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Polski, Pałac Prezydencki ma odmienne zdanie. Karol Nawrocki wspólnie z szefem NBP Adamem Glapińskim chcą zaproponować alternatywę, która nie będzie wiązała się z pożyczaniem pieniędzy przez Polskę.

Problem w tym, że na razie nie znamy szczegółów tego projektu. Jutro premier pozna wszystkie szczegóły - deklaruje prezydencki doradca ds. społecznych Leszek Skiba.

NBP może zapłacić powiększony zysk. Ten bierze się z wyceny złota. To jest specyficzna księgowość  - tłumaczył w Popołudniowej rozmowie.

Skiba deklaruje, że nie chodzi o "drukowanie pieniędzy". Zysk musi być umocowany w rezerwach - wyjaśnia, dodając, że taki zabieg na pewno nie spowoduje wzrostu inflacji. Prezes Glapiński nie zgodziłby się na program, który spowodowałby podniesienie inflacji - mówił.

Donald Tusk zapowiada, że chce wysłuchać prezydenckiej propozycji, by wykorzystać "każdą możliwą okazję" do wzmocnienia polskich możliwości obronnych. Czy jednak Karol Nawrocki zdecyduje się na podpisanie unijnego SAFE, niezależnie od przyjęcia inicjatywy formowanej wspólnie z NBP?

Nie wiem - odpowiada Skiba i wyjaśnia, że poinformuje prezydenta o wszystkich "za i przeciw" tego programu, bo taka jest jego rola doradcza. Niezależnie od opinii eksperckiej, w obozie PiS nie brakuje głosów sprzeciwu wobec unijnego SAFE, a ostatnio bardzo otwarcie program skrytykował kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera - Przemysław Czarnek.

Gwałtowny wzrost cen paliw

Tymczasem w związku z wojną na Bliskim Wschodzie mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen ropy. Cena baryłki przebiła granicę 100 dolarów. To może być źródło inflacji - mówił Skiba, dodając, że rząd "może powinien rozważyć obniżkę stawki VAT". To jest właściwy moment - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Polska gospodarka, źródła energii i Przemysław Czarnek

Doradca Karola Nawrockiego został zapytany, czy posiada panele fotowoltaiczne. Pytanie wzięło się z faktu, iż takie źródło energii skrytykował Przemysław Czarnej w swoim wystąpieniu - tymczasem sam posiada podobną instalację, którą, jak deklaruje, "zamierza zdemontować". 

Mój tata ma panele fotowoltaiczne. Bilans finansowy jakoś się spina - wybrnął Leszek Skiba. Tłumaczył, że zdania na temat takich rozwiązań są podzielone, choć uniknął jednoznacznej krytyki fotowoltaiki. Dodał, że obiecuje, iż "porozmawia z Czarnkiem, by ten spojrzał na temat nieco bardziej pozytywnie".

Skiba ocenił stan polskiej gospodarki jako "dobry". Zwrócił jednak uwagę na to, że ulokowanie nas na określonej pozycji wśród światowych potęg, zależy od sposobu wyliczenia naszych osiągnięć. Odmienne wskaźniki przyjmuje rząd, a inne - opozycja. Jeśli chodzi PKB per capita "jesteśmy biedniejsi niż Szwedzi" - ocenił doradca prezydenta Nawrockiego.

