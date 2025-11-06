Jutro minister finansów Andrzej Domański będzie rozmawiał z ministrą zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą o dofinansowaniu systemu zdrowia kwotą 3-4 mld złotych. Wzrost kosztów jest nie do udźwignięcia – alarmuje ministra zdrowia. Skąd brać pieniądze na zasypywanie dziury w NFZ? Dlaczego do tej pory nie przeprowadzono poważnych zmian w systemie np. restrukturyzacji szpitali? Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była ministra zdrowia.

Wideo youtube

Czy każdy minister zdrowia jest skazany na porażkę? Jak ocenia pomysł premiera Tuska odpolitycznienia resortu zdrowia i czy przynosi on efekty? Czy ograniczanie zarobków lekarzy jest konieczne? I czy to dobry pomysł na szukanie oszczędności w systemie zdrowia?

Czy Polki będą rodzić na SOR-ach?

Z posłanką Koalicji Obywatelskiej porozmawiamy także o odebraniu immunitetu Zbigniewowi Ziobro. Jak zagłosuje w tej sprawie i czy uważa, że były minister sprawiedliwości powinien trafić do aresztu?

Izabela Leszczyna / Mikołaj Poruszek / RMF FM

