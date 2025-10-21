Pawła Jabłońskiego, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM, zapytamy m.in. o spotkanie Trump-Zełenski. W najbliższym czasie ma dojść do szczytu w Budapeszcie ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Kłopot polega na tym, że rosyjskie rządowe samoloty mają zakaz przelotu nad terytorium UE. Czy w razie, gdyby przywódca Rosji przemieszczał się w polskiej przestrzeni powietrznej, to rząd powinien zagwarantować mu bezpieczeństwo?

Paweł Jabłoński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Pawła Jabłońskiego, byłego wiceszefa MSZ, zapytamy, czy ewentualne negocjacje na Węgrzech doprowadzą do zakończenia konfliktu?

W Popołudniowej rozmowie RM FM padnie także pytanie o przyszłość Włodzimierza Czarzastego. Czy powinien on zostać marszałkiem Sejmu?

Zapytamy także, czego możemy się spodziewać na najbliższym kongresie PiS? Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze pomysł partii Razem, aby zakazać sprzedaży i spożycia alkoholu w parlamencie?

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią Popołudniowej rozmowy w RMF FM!

