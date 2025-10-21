Potężne zmiany w Białym Domu. Ekipy rozbiórkowe zaczęły w poniedziałek wyburzać część wschodniego skrzydła. Prezydent Donald Trump ogłosił budowę wielkiej sali balowej.

Rozpoczęła się rozbiórka wschodniego skrzydła Białego Domu / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

W Białym Domu rozpoczęła się rozbiórka części wschodniego skrzydła - to początek budowy nowej, imponującej sali balowej.

Inwestycję ogłosił w poniedziałek prezydent Donald Trump na platformie Truth Social.

Koszt budowy sali balowej szacowany jest na 250 milionów dolarów.

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

W poniedziałek Donald Trump ogłosił we wpisie na platformie Truth Social początek budowy sali, której koszt szacowany jest na 250 mln dolarów.

Prezydent zaznaczył, że budowa finansowana jest ze środków prywatnych przez "hojnych patriotów, wspaniałe amerykańskie firmy" i samego Trumpa.

Od ponad 150 lat każdy prezydent marzył o sali balowej w Białym Domu, by przyjmować gości na przyjęciach, wizytach państwowych itd. - podkreślił amerykański przywódca.