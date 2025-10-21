​Nadzieje prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na szybkie spotkanie z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem mogą się rozwiać - poinformował we wtorek CNN, dodając, że mające poprzedzić szczyt i planowane na ten tydzień spotkanie ich głównych doradców od problematyki międzynarodowej, zostało odłożone.

Donald Trump ma się spotkać z Władimirem Putinem w Budapeszcie / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News / East News

Planowane spotkanie Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone - informuje CNN.

Nie podano oficjalnych powodów odłożenia rozmów. Według nieoficjalnych informacji, powodem są rozbieżności dotyczące warunków zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rubio i Ławrow rozmawiali w poniedziałek telefonicznie, omawiając "kolejne kroki" w sprawie konfliktu.

Od ostatniego spotkania Trumpa i Putina na Alasce minęły ponad dwa miesiące.

Po rozmowie z Putinem, Donald Trump powiedział w miniony czwartek, że uzgodnili, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla. "Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami" - napisał prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Spotkanie Rubio z Ławrowem zawieszone

Jak przekazał CNN urzędnik z Białego Domu, oczekiwane spotkanie Rubio z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nie było też od razu jasne, jaki wpływ odłożenie na później wstępnego spotkania Ławrowa i Rubio będzie miało na spodziewany szczyt Trump-Putin w Budapeszcie.

Prezydent Trump konsekwentnie dążył do znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy tę bezsensowną wojnę i powstrzyma zabijanie. Odważnie angażował obie strony i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć pokój - powiedziała CNN zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu Anna Kelly.

"Konstruktywna dyskusja"

Rubio i Ławrow rozmawiali w poniedziałek przez telefon. Omówili "kolejne kroki" - wynika z informacji resortu spraw zagranicznych USA. Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji dla Moskwy i Waszyngtonu do współpracy w dążeniu do trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Trumpa". Kreml z kolei określił rozmowę jako "konstruktywną dyskusję", w trakcie której poruszono temat "możliwych konkretnych kroków, mających na celu wdrożenie ustaleń" Trumpa i Putina osiągniętych podczas ich zeszłotygodniowej rozmowy.

Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało jednak CNN, że po rozmowie telefonicznej Rubio z Ławrowem urzędnicy uznali, że stanowisko Rosji nie ewoluowało wystarczająco poza maksymalistyczne żądania. Na razie, jak podało źródło, Rubio prawdopodobnie nie zarekomenduje spotkania Putina z Trumpem w przyszłym tygodniu. Rubio i Ławrow mogą ponownie rozmawiać w tym tygodniu telefonicznie.

Od ostatniego spotkania liderów na Alasce minęły ponad dwa miesiące. Zakończyło się ono bez porozumienia, mimo że obaj przywódcy chwalili się postępami. Donald Trump publicznie zaapelował do Kijowa i Moskwy o "natychmiastowe zaprzestanie wojny". Trzeba trzymać się linii frontu, gdziekolwiek ona jest. W przeciwnym razie jest to zbyt skomplikowane. Nigdy nie da się tego rozgryźć. Trzeba się zatrzymać na linii frontu - powiedział Trump dziennikarzom w sobotę.