Biały Dom poinformował, że nie ma planu spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości. Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa.

/ RMF24

"Prezydent Donald Trump nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości" - powiedział we wtorek wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. Oficjel poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji.

Jak podał Reuters, urzędnik Białego Domu oznajmił, że Trump i Putin nie planują spotkać się "w najbliższej przyszłości", mimo zapowiedzi amerykańskiego prezydenta o spotkaniu z rosyjskim przywódcą w Budapeszcie w ciągu dwóch tygodni.

Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Kreml odrzucił wezwanie Trumpa do zawieszenia broni. Mimo to, rozmówca agencji Reutera ocenił rozmowę Rubio z Ławrowem jako produktywną.

Dlaczego Budapeszt?

Jeszcze w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że Budapeszt został wybrany na miejsce spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina i prezydenta USA Donalda Trumpa, ponieważ premier Węgier Viktor Orban "ma ciepłe relacje z Trumpem i konstruktywne relacje z Putinem".

Pieskow powiedział, że prace nad szczytem w Budapeszcie dopiero się rozpoczynają, a celem spotkania Putina z Trumpem będzie "przyspieszenie rozwiązania konfliktu na Ukrainie oraz rozwój relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi".

Czego chce Putin?

Dziennik "Washington Post" napisał w piątek, że Putin zażądał w rozmowie z Trumpem, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim.

"Financial Times" poinformował w sobotę, że amerykański prezydent trzymał się tego pomysłu podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu i nalegał na swojego rozmówcę, aby Kijów oddał Moskwie cały ten region