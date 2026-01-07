W piątek Donald Tusk i Karol Nawrocki mają spotkać się, aby omówić najważniejsze kwestie związane z sytuacją polityczno-międzynarodową. W Popołudniowej rozmowie w RMF FM Zbigniewa Boguckiego zapytamy m.in. o to, czy jest szansa, aby prezydent podpisał wnioski o awanse oficerskie dla 136 funkcjonariuszy służb specjalnych.

Wideo youtube

Współpracownicy Karola Nawrockiego zapowiadają, że prezydent zablokuje wejście w życie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreślił że głowa państwa nie zgodzi się na zrównanie związków partnerskich z małżeństwem. Czy czeka nas 21. weto? A może jest szansa na kompromis z rządem?

Czy prezydent zmieni zdanie ws. ustawy łańcuchowej? Rządząca koalicja zapowiada kolejne podejście do zmiany przepisów. Co ciekawe projekt będzie identyczny, jak ten zawetowany wcześniej - zapowiedziała wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.

Byłego posła PiS zapytamy również o najważniejsze cele prezydenta na 2026 rok.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video