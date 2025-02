"Wielu ekonomistów i analityków zaczyna dzień od przejrzenia tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych w nocy" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak. Gość Marka Tejchmana nawiązał tym m.in. do ostatnich wypowiedzi Donald Trumpa ws. Strefy Gazy. Ekonomista wskazał, że ranga USA powoduje, że to, co mówi prezydent USA, jest najważniejsze i może decydować np. o inflacji w Polsce czy decyzjach europejskiego banku centralnego.

Marek Tejchman zaczął Popołudniową rozmowę w RMF FM pytaniem, czy w gospodarce jest coś pewnego?

Wielu ekonomistów i analityków zaczyna dzień od przejrzenia tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych w nocy - powiedział główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak. Ekspert nawiązał tym samym do niedawnej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy.

Ranga USA powoduje, że to, co mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, jest najważniejsze i może decydować, jaka będzie inflacja w Polsce w jakiejś perspektywie, może decydować, co będzie robił europejski bank centralny i co będzie robił amerykański bank centralny - wskazywał gość RMF FM.

Jak mieszkańcy zwyczajnych polskich miast powinni rozumieć to, co dzieje się w światowej gospodarce?

Jeżeli mamy ten dodatkowy czynnik niepewności, co do kondycji amerykańskiej gospodarki (...), to powoduje, że nie wiadomo co do końca będzie robił bank centralny świata, czyli amerykańska rezerwa federalna, która będzie decydowała o tym, jak drogo amerykańskie banki pożyczają od niej pieniądze (...), jakimi wskaźnikami będzie operował amerykański rynek finansowy - powiedział Piotr Arak.

To będzie miało wpływ później na to, jak drogi będzie pieniądz w Europie - dodał.

Czy ta niepewność mocniej w nas, Polaków, uderza, czy może ona sprawić, że inwestycje trafią właśnie do nas?

Inwestycje kapitałowe, np. w obligacje będą napływały - uważa ekspert VeloBanku.

Cła na Meksyk i Kanadę szansą dla Europy?

Rozmówca Marka Tejchmana wskazał, że nie wiadomo, czy Donald Trump nałoży cła na Unię Europejską. Jeśli amerykański prezydent nałoży je na Kanadę i Meksyk, a na Unię nie, to zdaniem Piotra Araka byłby "bardzo ciekawy scenariusz".

Zarówno Meksyk, jak i Kanada mają recesję, od razu praktycznie - powiedział ekonomista.

Dla Europy oznaczałoby to patrzenie, "co się będzie działo z Niemcami" i potencjalne nawiązanie relacji handlowych z Kanadą i Meksykiem.

Może z Kanadą byśmy się dogadali, żeby poszerzyć tę umową o wolnym handlu, żeby te dobra, zwłaszcza gaz i ropa, która do tej pory trafiała na rynek amerykański, z dyskontem trafiała na rynek europejski - wskazał Arak.

Ale na to wydaje mi się, że Trump by nie pozwolił - dodał ekspert.

