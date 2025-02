Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na zakończonym w środę posiedzeniu. Główna stopa NBP, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Zdaniem ekspertów RPP w tym roku zacznie jednak obniżać stopy procentowe. Powinno to nastąpić po wakacjach.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych - podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

Po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, główna stopa NBP - stopa referencyjna - wynosi nadal 5,75 proc., a stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli NBP wynosi 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc. w skali rocznej.

Ostatni raz RPP obniżała oprocentowanie w banku centralnym w październiku 2023 r. "RPP na lutowym posiedzeniu nie obniży stóp procentowych. Rada dała dostatecznie mocno do zrozumienia, że nie rozważa takiego ruchu. W RPP nie ma też większości potrzebnej do obniżek, nawet ci członkowie, którzy jeszcze w październiku ubiegłego roku mówili o obniżce stóp w marcu, obecnie są bardziej sceptyczni" - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Stopa referencyjna NBP / Mateusz Krymski / PAP

Brak obniżki stóp procentowych na lutowym posiedzeniu zapowiadali już wcześniej eksperci.

Jego zdaniem jednak RPP w tym roku zacznie obniżać stopy procentowe.

Obniżek można spodziewać się w drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę warunki, jakie wcześniej RPP postawiła dla obniżek, a także otoczenie gospodarcze, ryzyka dla wzrostu gospodarczego oraz mocnego obecnie złotego. Moim zdaniem obniżki zaczną się po wakacjach - powiedział ekonomista.

Sądzimy, że RPP w tym roku łącznie obniży stopy procentowe o 100 pkt bazowych i stopa referencyjna będzie wynosić 4,75 proc. - powiedział Piotr Bartkiewicz.