Z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim skomentujemy - na razie wciąż jeszcze - sondażowe wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. Dlaczego wynik Lewicy jest poniżej oczekiwań? Skąd bierze się wciąż wysokie poparcie dla PiS?

Zapytamy ponadto komu, na miejscu prezydenta Andrzeja Dudy, powierzyłby misję tworzenia rządu - zwycięskiemu Prawu i Sprawiedliwości, czy KO, Trzeciej Drodze i Lewicy, które deklarują wolę współrządzenia w najbliższej kadencji parlamentarnej.

