Prezydent Andrzej Duda w wypowiedzi dla mediów nie zdradził komu powierzy misję utworzenia nowego rządu. Zaznaczył, że trzeba czekać na oficjalne wyniki wyborów.

Prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie / Shutterstock

W swoim pierwszym wystąpieniu po wyborach parlamentarnych Andrzej Duda skupił się przede wszystkim na frekwencji.

To wybory parlamentarne z gigantyczną frekwencją, najwyższą w całym okresie wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały, żeby oddać swój głos. Dziękuję za to, to był bardzo ważny moment - powiedział prezydent.

Duda stwierdził, że każde wybory są testem tego na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, dojrzałym społeczeństwem. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Te prawie 73 proc. frekwencji to rewelacyjny wynik - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że trzeba teraz spokojnie poczekać na oficjalne wyniki wyborów. Dziękował też tym, którzy dbali o bezpieczny przebieg głosowania. Przy tak ogromnej frekwencji te wybory przebiegły spokojnie. Dziękuję wszystkim, którzy dbali o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej w tym czasie - mówił.

Był szereg drobnych incydentów, ale w aspekcie tego, co potencjalnie mogło się zdarzyć, były to naprawdę incydenty drobne - ocenił.

Demokracja w Polsce jest stabilna, cieszę się z tego ogromnie. Cieszę się, że jest głos polskiego społeczeństwa, jaka jest jego wola - będziemy mieli tę wolę pewną jutro. Coraz bardziej ona się klaruje. Z góry można powiedzieć, że tym, którzy wygrali w wyborach, z całego serca gratuluję. Gratuluję nowym posłom, senatorom, którzy będą mieli mandaty w nowym parlamencie - zaznaczył.

PKW podała cząstkowe dane

W poniedziałek po godz. 13 Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki głosowania do Sejmu z 51,81 proc. komisji. Według tych danych PiS zdobyło 38,17 proc. głosów, natomiast Koalicja Obywatelska - 27,95 proc. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga - 14,39 proc. Dalej znalazła się Nowa Lewica z wynikiem 8,24 proc. i Konfederacja z wynikiem 7,33 proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego; spośród nich najlepszy wynik zdobyli Bezpartyjni Samorządowych - 1,90 proc.

W przeliczonych obwodach frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 72,85 proc. - zagłosowało 9 657 017 osób z 13 256 361 uprawnionych w okręgach, z których spłynęły dane.