"Jeżeli chodzi o partie polityczne to największym przegranym wyborów parlamentarnych – co jest kuriozalne i paradoksalne – jest ten, kto dobiegł pierwszy na metę, czyli Zjednoczona Prawica. Największym wygranym natomiast obywatele, którzy poczuli się zmobilizowani do tego, żeby wyrazić swoje zdanie - zarówno po stronie zwolenników obecnie rządzącej ekipy, jak i zwolenników opozycji. Frekwencja jest bezprecedensowa" – mówiła w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 mówiła prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.