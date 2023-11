Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg. Porozmawiamy z nim m.in. o tym, czy Razem może jeszcze zmienić zdanie w sprawie przystąpienia do koalicji, która pod kierunkiem Donalda Tuska chce powołać rząd. A jeśli ostatecznie do niego nie wejdzie, to czy będzie popierać wspólne projekty sejmowej większości?