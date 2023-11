Nie wystartuję w kolejnych wyborach prezydenta Krakowa – ogłosił w poniedziałek Jacek Majchrowski. Zapowiedział, że chętnie poprze swojego zastępcę Andrzeja Kuliga, który w jego ocenie byłby najlepszym kandydatem. Andrzej Kulig jeszcze nie zadeklarował, czy będzie walczyć o głosy krakowian.

Jacek Majchrowski należy do grona prezydentów miast o najdłuższym stażu. Rządzi Krakowem od 2002 roku, właśnie dobiega końca jego piąta kadencja. Mógłby ubiegać się o jeszcze jedną kadencję.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Krakowa ogłosił, że w 2024 roku nie będzie kandydował. Poprze obecnego wiceprezydenta Krakowa, swojego wieloletniego współpracownika Andrzeja Kuliga.

Chęć walki o prezydenturę Krakowa zadeklarowali już rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur i poseł Aleksander Miszalski (PO). PiS ma zdecydować w grudniu, kogo wystawi do walki o głosy wyborców.

W 2018 roku Jacek Majchrowski wygrał w II turze wyborów z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wassermann. Uzyskał 61,94 proc. głosów, na Małgorzatę Wassermann zagłosowało 38,06 proc. wyborców.

Majchrowski zawsze wygrywał w II turze. W 2002 roku w drugiej turze pokonał byłego prezydenta miasta Józefa Lassotę, w 2006 roku Ryszarda Terleckiego (PiS), w 2010 roku Majchrowski wygrał z kandydatem PO, wojewodą małopolskim Stanisławem Kracikiem, a w 2014 pokonał startującego przy poparciu PiS dyrektora krakowskiego IPN Marka Lasotę.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci na dwie kadencje

Prezydenci miast od 2002 roku są wybierani w wyborach bezpośrednich, czyli przez mieszkańców. Początkowo kadencja była czteroletnia. Po zmianach wprowadzonych w ordynacji wyborczej w 2018 roku wydłużono ją do pięciu lat, ale wprowadzono zasadę, że o urząd wójta, burmistrza albo prezydenta można się ubiegać najwyżej dwukrotnie.

Jeśli przepisy te nie zostaną zmienione, to politycy obecnie rządzący miastami w 2024 roku mogą się ubiegać po raz ostatni o wybór na to stanowisko prezydenta.

Niektórzy politycy już zadeklarowali chęć startu. To m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Starając się w 2018 roku o Wasze poparcie przedstawiałem bowiem plan dla Wrocławia obliczony na dekadę" - napisał w mediach społecznościowych Sutryk.

"Mam jeszcze możliwość jednej kadencji i to rozważam. I myślę, że na pewno skorzystam z tej szansy" - powiedziała Zdanowska na antenie TVN24. "Myślę, że ta decyzja nie będzie zapadała li tylko we mnie, ale to też decyzja mieszkańców. Jeżeli powiedzą, że chcą kontynuacji, to jestem gotowa na tę kontynuację" - podkreśliła prezydent Łodzi.

Andrzej Dziuba, który od 2000 roku był prezydentem Tychów, a w wyborach parlamentarnych zdobył mandat senatora ogłosił, że jako kandydata na prezydenta miasta poprze Macieja Gramatykę. Lata współpracy z panem prezydentem Maćkiem Gramatyką dały mi pewność, że to najwłaściwszy kandydat, żeby miasto kontynuowało politykę rozwoju, którą przyjęliśmy ponad 20 lat temu - stwierdził Andrzej Dziuba.