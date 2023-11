Jak dodała, najważniejsze zadania, które stoją przed nowym rządem to uporządkowanie sytuacji w sądownictwie, rozwiązanie problemów z praworządnością w Polsce, poprawienie naszych relacji z UE, kwestia odblokowania pieniędzy z KPO. I w tych sprawach będziemy popierać ten rząd - zaznaczyła.

A w innych sprawach? Jeśli rząd będzie zgłaszać np. projekty liberalne gospodarczo? - dopytywał prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.

To jest decyzja, którą będziemy podejmować jako cała Lewica. Z jednej strony deklarujemy, że poprzemy wszystkie projekty, które będą z naszej perspektywy po prostu dobre dla Polski. Zwracam uwagę, że w koalicyjnej umowie jest taki zapis, który mówi, że partie, które wchodzą w skład tej koalicji będą zakładać dyscyplinę głosowań w tych wypadkach, kiedy będzie konsensus wszystkich partii. W związku z tym projekty rządowe to będą też takie projekty, które będą do zaakceptowania przez Lewicę - kontynuowała.

Faktem jest, że ta koalicja ma ciążenie w kierunku centro-prawicowym i liberalnym ekonomicznie. Taki jest fakt, taka jest arytmetyka dzisiaj, tak zdecydowali wyborcy. (...) Nie będzie nas w rządzie. Ale proszę zwrócić uwagę, że różne ministerstwa mają różną sprawczość. Nowa Lewica decyduje się na wejście do rządu, mam nadzieję i trzymam za to kciuki za to, że poseł (Krzysztof) Gawkowski, który będzie jednym z wicepremierów tego rządu, otrzyma tekę ministra cyfryzacji. Ministerstwo Cyfryzacji jest ministerstwem, które jest mocno niezależne od ministerstwa finansów - zaznaczała.

A co z Ministerstwem Edukacji? Na ten resort też ostrzyła sobie zęby partia Razem. Te rozmowy cały czas się toczą, zobaczymy, co z nich wyniknie. Dla nas, jako partii Razem, dla naszych wyborców najważniejsze były kwestie mieszkań, zdrowia, praw kobiet, badań rozwoju czy skrócenie czasu pracy. Te sprawy niestety nie udało się dla nich zdobyć gwarancji i stąd nasza decyzja - podkreślała Magdalena Biejat.

"Będziemy walczyć o to, żeby poprawić wynik Lewicy"

A czy Lewica jest rozczarowana wynikiem wyborczym? Ten wynik nie jest zadowalający. Liczyliśmy na więcej, dokładaliśmy wszelkich starań - odpowiedziała.

Czy będą rozliczenia? Na pewno chcemy przeprowadzić ewaluację. Zaraz po wyborach musieliśmy zająć się innymi sprawami, trwają rozmowy koalicyjne - zaznaczyła.

A czy będzie zmiana lidera? Na razie Włodzimierz Czarzasty w imieniu Lewicy jest w trakcie negocjacji, tym się zajmuje teraz partia. Natomiast w kwestii ewaluacji tej kampanii, ona oczywiście się odbędzie, oczywiście będziemy robić analizę tego, co się stało, jak tylko skończy się etap konstytuowania się rządu. Przed nami wyroby samorządowe w związku z czym te wnioski muszą zostać wyciągnięte, żeby móc się przygotować do niech. Nie poddajemy się, nie składamy broni, będziemy walczyć o to, żeby poprawić wynik Lewicy - mówiła.

"Jest szansa przekonać prezydenta do niewetowania ustawy dekryminalizującej aborcję"

Jestem przekonana, że jeśli chodzi o ustawę dekryminalizującą aborcję, to jesteśmy w stanie znaleźć większość. Ba, uważam, że jest szansa przekonać do niewetowania tej ustawy pana prezydenta - mówiła Biejat w internetowej części rozmowy.

Wicemarszałkini Senatu przyznała też, że Sejm obecnej kadencji może nie przyjąć ustawy legalizującej aborcję do 12. tygodnia ciąży. Zgadzam się, że będzie poważny problem, graniczący z niemożliwością. Zgłaszamy ją po to, żeby przekonywać posłów i posłanki innych opcji do tego cywilizacyjnego rozwiązania - mówiła. Biejat ma też nadzieję, że ustawa zgłoszona przez Lewicę nie utknie w lasce marszałkowskiej. Liczę na to, że marszałek Hołownia dotrzyma swoich obietnic i nie będzie niczego mroził. Jestem też przekonana, że będzie otwarty na organizację szeroko zakrojonych i naprawdę uczciwych konsultacji społecznych, w których dział wezmą też kobiety, których ten zakaz dotyka - powiedziała polityczka Razem.