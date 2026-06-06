Sezon na kleszcze trwa w najlepsze, a eksperci ostrzegają, że w tym roku pajęczaki mogą być wyjątkowo uciążliwe. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego dzielą się sprawdzonymi metodami ochrony przed kleszczami, które mogą uchronić przed groźnymi chorobami przenoszonymi przez te niewielkie stworzenia.

Jak skutecznie chronić się przed kleszczami? Porady leśników z Karkonoskiego Parku Narodowego / Shutterstock

Leśnicy polecają używanie rolki do ubrań i taśmy izolacyjnej jako skutecznych sposobów na wyłapywanie kleszczy.

Zaleca się noszenie jasnej, zakrywającej odzieży oraz dokładne sprawdzanie ciała po powrocie z lasu.

W przypadku znalezienia kleszcza należy go usunąć pęsetą, nie smarować żadnymi substancjami i zdezynfekować miejsce ukłucia.

Sprawdzone sposoby leśników na ochronę przed kleszczami

Wraz z nadejściem sezonu na kleszcze, leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego przypominają o prostych, ale skutecznych sposobach ochrony przed ukąszeniami. Jednym z polecanych rozwiązań jest zabranie na spacer rolki do czyszczenia ubrań. Przejechanie nią po odzieży pozwala wyłapać kleszcze, zanim zdążą wbić się w skórę.

Drugą metodą jest wykorzystanie szerokiej taśmy, na przykład izolacyjnej. Przed wyjściem do lasu warto okleić nią kostki i nadgarstki w miejscach, gdzie kończą się nogawki i rękawy. Taśma działa jak lep na muchy, skutecznie wyłapując nawet najmniejsze osobniki, w tym niemal niewidoczne nimfy kleszcza, które również mogą przenosić groźne choroby.

Odpowiedni ubiór i zachowanie podczas spacerów

Leśnicy podkreślają, że kluczową rolę w ochronie przed kleszczami odgrywa odpowiedni ubiór. Zaleca się zakładanie długich spodni, koszuli z długim rękawem oraz nakrycia głowy, najlepiej w jasnych kolorach. Jasna odzież nie odstrasza kleszczy, ale pozwala na szybkie zauważenie pajęczaka, zanim przedostanie się na skórę.

Kleszcze rzadko wbijają się od razu - często wędrują po ubraniu i ciele w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca. Najczęściej wybierają miejsca, gdzie skóra jest cienka, takie jak zgięcia pod kolanami i łokciami, pachwiny, okolice za uszami, głowa czy przestrzenie między palcami.

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza?

W przypadku znalezienia kleszcza na skórze nie należy panikować. Najlepiej użyć specjalnego zestawu do usuwania kleszczy lub zwykłej pęsety. Pajęczaka należy chwycić jak najbliżej skóry i wyciągnąć zdecydowanym ruchem ku górze. Ważne jest, aby nie zgniatać kleszcza i nie smarować go żadnymi substancjami, takimi jak tłuszcz czy alkohol, ponieważ może to zwiększyć ryzyko zakażenia. Po usunięciu kleszcza miejsce ukłucia należy zdezynfekować.

Jeśli w skórze pozostanie fragment kleszcza, zazwyczaj jest to część aparatu gębowego, która z czasem zostanie naturalnie usunięta przez organizm. Taka sytuacja nie stanowi poważnego zagrożenia dla zdrowia.