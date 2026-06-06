Czerwcowy długi weekend to jeden z kulminacyjnych momentów sezonu grillowego w Polsce. Choć na ruszcie wciąż króluje kiełbasa, coraz więcej osób sięga po wodę mineralną i piwo bezalkoholowe - wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego.

Sezon grillowy w pełni. Polacy coraz częściej wybierają wodę i piwo bezalkoholowe / Shutterstock

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Jak wynika z danych GUS, już od marca obserwowany jest wzrost produkcji kiełbas wieprzowych i wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych oraz alkoholi. Największe wzrosty przypadają na miesiące letnie - od czerwca do sierpnia produkcja kiełbas sięga średnio 44 tys. ton miesięcznie, podczas gdy poza sezonem jest to około 35 tys. ton.

Do grillowanych potraw Polacy chętnie dodają keczup i musztardę - w 2024 roku wyprodukowano odpowiednio 220,9 tys. ton keczupu i 48,7 tys. ton musztardy.

Zmiany w wyborach napojów

Letni sezon to także wzrost zapotrzebowania na napoje. Produkcja niesłodzonych wód mineralnych i gazowanych w latach 2024-2025 wynosiła średnio 5,6 mln hektolitrów miesięcznie, a piwa - 3,5 mln hektolitrów. GUS podkreśla, że jednym z najsilniejszych trendów ostatnich lat jest dynamiczny wzrost produkcji wód mineralnych i gazowanych - w 2024 roku osiągnęła ona 58,5 mln hektolitrów. Jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych, co świadczy o zmianie nawyków żywieniowych Polaków, którzy coraz częściej unikają cukru.

Wyraźnie rośnie także segment piw bezalkoholowych. W 2024 roku ich produkcja wzrosła o 10 proc. rok do roku i była aż o 30,6 proc. wyższa niż pięć lat wcześniej. "Także dane o spożyciu pokazują rosnącą popularność tej kategorii - przeciętne miesięczne spożycie piwa niskoalkoholowego i bezalkoholowego wzrosło w 2024 r. o 25 proc." - podkreśla GUS.

Sezon grillowy to także wzrost produkcji akcesoriów. W 2024 roku wyprodukowano 101,4 tys. ton węgla drzewnego. Produkcja jednorazowych tacek, talerzy, kubków i innych wyrobów papierowych wyniosła 31,3 tys. ton, a naczyń z tworzyw sztucznych - 11,1 tys. ton.

Według GUS, współczesny zestaw grillowy Polaków stopniowo się zmienia. "Nadal opiera się na mięsie i klasycznych dodatkach, ale coraz większą rolę odgrywają napoje bezalkoholowe, wody mineralne oraz produkty wpisujące się w bardziej świadome wybory konsumenckie" - podsumowuje GUS.