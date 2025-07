Iga Świątek z kolejnym sukcesem! Po sobotnim zwycięstwie w prestiżowym Wimbledonie polska tenisistka awansowała na trzecie miejsce w światowym rankingu WTA. Liderką nadal pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.

Iga Świątek w finale Wimbledonu / EPA/TOLGA AKMEN / PAP/EPA

W sobotnim finale na trawiastych kortach All England Club w Londynie Świątek nie dała najmniejszych szans swojej rywalce, Amerykance Amandzie Anisimovej. Polka rozgromiła przeciwniczkę w zaledwie 56 minut, nie tracąc nawet jednego gema - mecz zakończył się wynikiem 6:0, 6:0.

To pierwszy triumf Świątek w Wimbledonie i jednocześnie szósty tytuł wielkoszlemowy w jej dorobku. Tak spektakularne zwycięstwo odbiło się szerokim echem w świecie sportu i natychmiast wpłynęło na układ sił w światowym rankingu.

Po aktualizacji klasyfikacji WTA, Iga Świątek przesunęła się z czwartej na trzecią pozycję, wyprzedzając Jessicę Pegulę. Polka traci obecnie 856 punktów do drugiej w zestawieniu Amerykanki Coco Gauff. Na czele rankingu niezmiennie pozostaje Aryna Sabalenka z Białorusi, która utrzymuje imponującą przewagę niemal pięciu tysięcy punktów nad resztą stawki.

Finałowa rywalka Świątek, Amanda Anisimova, również ma powody do świętowania. Dzięki świetnemu występowi w Londynie Amerykanka po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej dziesiątki rankingu WTA, zajmując siódme miejsce. To historyczny sukces dla młodej tenisistki, która coraz śmielej zaznacza swoją obecność w światowej elicie.

Wśród innych zmian w rankingu warto zwrócić uwagę na awans Mirry Andriejewej. Zaledwie 18-letnia Rosjanka przesunęła się na piątą pozycję, co jest jej najwyższym osiągnięciem w dotychczasowej karierze. Jessica Pegula, która jeszcze niedawno była trzecią rakietą świata, spadła na czwarte miejsce.

Magdalena Fręch zachowała 24. lokatę, a Magda Linette poprawiła swoją pozycję, awansując z 29. na 28. miejsce.

Równie interesująco prezentuje się ranking "Race to the WTA Finals", który wyłoni osiem najlepszych zawodniczek sezonu, uprawnionych do gry w prestiżowym turnieju w Rijadzie. Aryna Sabalenka już zapewniła sobie udział w tej imprezie, prowadząc z dużą przewagą. Na drugie miejsce awansowała Iga Świątek, a trzecia jest Coco Gauff.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 12420 pkt

2. Coco Gauff (USA) 7669 pkt

3. Iga Świątek (Polska) 6813 pkt

4. Jessica Pegula (USA) 6423 pkt

5. Mirra Andriejewa (Rosja) 5163 pkt

6. Qinwen Zheng (Chiny) 4803 pkt

7. Amanda Anisimova (USA) 4470 pkt

8. Madison Keys (USA) 4374 pkt

9. Jasmine Paolini (Włochy) 3576 pkt

10. Paula Badosa (Hiszpania) 3454 pkt

---

24. Magdalena Fręch (Polska) 1821 pkt

28. Magda Linette (Polska) 1594 pkt

115. Katarzyna Kawa (Polska) 634 pkt

145. Maja Chwalińska (Polska) 495 pkt

212. Linda Klimovicova (Polska) 341 pkt

Czołówka rankingu "Race to the WTA Finals"

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 7395 pkt

2. Iga Świątek (Polska) 5983 pkt

3. Coco Gauff (USA) 4609 pkt

4. Madison Keys (USA) 4105 pkt

5. Mirra Andriejewa (Rosja) 4024 pkt

6. Amanda Anisimova (USA) 3453 pkt

7. Jessica Pegula (USA) 3300 pkt

8. Jasmine Paolini (Włochy) 2736 pkt

9. Jelena Rybakina (Kazachstan) 2536 pkt

10. Elina Switolina (Ukraina) 2371 pkt

---