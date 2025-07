Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wielu regionów kraju. Nad Polskę znów nadciągają burze z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty obowiązują od południa i potrwają do nocy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami dla większości kraju.

W niektórych regionach może się pojawić grad.

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach? Przeczytaj dalszą część artykułu.

Na północy burze i intensywne opady deszczu

W północnych województwach prognozowane są gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu, które lokalnie mogą sięgnąć nawet 50 mm. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim oraz w północnych częściach zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h, a miejscami może pojawić się grad.

Według prognoz, prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi aż 80 procent. Alerty będą obowiązywać od godziny 12:00 i potrwają do późnych godzin nocnych.

Burze i silny wiatr w centrum i na wschodzie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano także dla Wielkopolski, Mazowsza, Lubelszczyzny oraz Podkarpacia. W tych regionach spodziewane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Także tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oceniono na 80 procent.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów pogodowych.

Sytuacja meteorologiczna w kraju

Polska znajduje się obecnie w obszarze obniżonego ciśnienia, w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego - podaje IMGW. W poniedziałek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Na północy kraju suma opadów może wynieść od 30 do 40 mm, lokalnie nawet do 50 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23-25°C na północy do 29°C na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą około 20°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, a podczas burz może osiągać prędkość do 70 km/h.

Prognoza na kolejne dni

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. Przewidywane są przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, a na północy i zachodzie kraju mogą wystąpić burze z opadami do 10 mm. Lokalnie pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17°C.

We wtorek przewiduje się umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz miejscami burze, także z gradem. Na południu i południowym zachodzie kraju suma opadów może sięgnąć do 25 mm. Temperatura maksymalna od 22-25°C na północy do 28°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywy do 70 km/h.

Gdzie jest burza?

Sprawdzić, gdzie obecnie występują burze i intensywne opady deszczu, można na radarach pogodowych.