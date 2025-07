120 tysięcy - tyle osób odwiedziło wystawę "Józef Chełmoński. 1849-1914" w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Była ona otwarta do zwiedzania od początku marca do niedzieli, 13 lipca. Tomasz Łęcki, szef placówki w stolicy Wielkopolski, określił ją jako "absolutnie fenomenalną pod względem reakcji publiczności". W sierpniu wystawa pojawi się w Krakowie.

/ Facebook / Muzeum Narodowe w Poznaniu /

Wystawa prac Józefa Chełmońskiego to część projektu realizowanego przez muzea narodowe w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.

W Warszawie zobaczyło ją 208 tys. osób, a w Poznaniu - rekordowe 120 tys. gości.

"Absolutnie fenomenalna"

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki określił ekspozycję dzieł Józefa Chełmońskiego jako wystawę "absolutnie fenomenalną pod względem reakcji publiczności".

Stwierdził, że sukces frekwencyjny wystawy może być odczytywany także jako reakcja ludzi na przesyt treściami elektronicznymi, platformami streamingowymi czy klipami ze smartfonów.

Z całą pewnością ta wystawa jest takim gwałtownym przypomnieniem sobie, że jest coś, co pozwala na kontemplację, na wpatrzenie się, na zatrzymanie; nie miga, nie brzęczy, nie hałasuje - jest najbardziej przyjazne człowiekowi. Jeżeli coś słychać, to raczej komentarz do dzieł sztuki w audioprzewodniku. Tłumy, które przewinęły się przez muzeum, świadczą o tym, że to jest bardzo pożyteczny projekt - powiedział.

Gdzie teraz będzie można zobaczyć obrazy Józefa Chełmońskiego?

Wystawa "Józef Chełmoński. 1849-1914" ma teraz trafić do stolicy Małopolski. Muzeum Narodowe w Krakowie będzie ją prezentować od sierpnia do końca listopada 2025 roku.

Dyrektor muzeum o "wielkim projekcie"

Dyrektor poznańskiego muzeum zapowiedział "wielki projekt", który ma zostać zrealizowany we współpracy z placówkami w Warszawie i Krakowie.

Właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do wielkiego projektu badawczego i muzealnego. Odbywa się on w tym samym gronie, muzeów w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Jego efektem będzie wystawa dzieł Jacka Malczewskiego, także publikacja poświęcona temu twórcy. Na tę wystawę zaprosimy za cztery lata - powiedział Łęcki.

Wizytówka poznańskiego muzeum

Kolekcja najwybitniejszych dzieł Jacka Malczewskiego jest wizytówką poznańskiego muzeum. Od listopada 2022 roku do 1 października 2023 roku w stolicy Wielkopolski odbyła się wystawa obrazów tego twórcy ewakuowanych czasowo ze Lwowa do Polski.

Wybrane dzieła Jacka Malczewskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Fundacji im. Raczyńskich przy MNP i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego znalazły się w katalogu "Jacek Malczewski. Malarz" wydanym przez poznańskie muzeum.

W minionym roku w Poznaniu otwarto wystawę "Jacek Malczewski/Lech Majewski" - pierwszą prezentację cyklu wideoartów Lecha Majewskiego inspirowanych twórczością Jacka Malczewskiego.

Po wakacjach Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprosi na wystawę "Ukryte znaczenia. Motyw wnętrz w sztuce polskiej od XIX do XXI wieku". Na ekspozycji znajdą się dzieła takich artystów, jak Konrad Krzyżanowski, Ferdynand Ruszczyc, Wojciech Weiss i Józef Mehoffer.