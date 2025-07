Wspólny taniec mistrzów to tradycja, która sięga niemal 150 lat. W ubiegłym roku internet obiegło nagranie tańca Carlosa Alcaraza i Barbory Krejcikovej, na którym widać było, że para miała problem z synchronizacją tanecznych kroków. Czy Iga Świątek i Carlos Alcaraz poradzili sobie lepiej? To nie jest do końca jasne, bo na razie nagrania nie zostały opublikowane.