Iga Świątek koncertowo zameldowała się w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka pokonała Włoszkę Elisabettę Cocciaretto 6:1, 6:0. Jej kolejną rywalką będzie w poniedziałek Japonka Naomi Osaka.

Do tej pory Świątek mierzyła się z Cocciaretto tylko raz, miało to miejsce również na rzymskich korach. Wtedy, podobnie jak dzisiaj, z pojedynku zwycięsko wyszła Polka.



Świetny mecz w wykonaniu Polki

Świątek już od początku zaprezentowała świetną formę. Polka rozpoczęła od asa serwisowego i szybko zdobyła pierwszego gema.

Przy stanie 3:0 dla Polski Cocciaretto pokazała znaczniej odważniejszy tenis i udało jej się zdobyć gema. Lepsza forma Włoszki nie trwała jednak zbyt długo. Świątek odzyskała kontrolę i pewnie zdobywała kolejne gemy.

Mimo że Polka zaliczyła podwójny faul, to pewnie wygrała pierwszego seta.

Drugi set podobnie jak pierwszy należał do Świątek.

Przy stanie 2:0 dla Polki gra została na chwilę przerwana ze względu na pogodę. W Rzymie zaczęło mocno padać.

Przerwa jednak nie wybiła Igi z formy i po wznowieniu gry Raszynianka pewnie zdobywała kolejne gemy.

Pod sam koniec spotkania, przy stanie 5:0, Świątek musiała się trochę namęczyć, jednak po wielu wymianach udało jej się zdobyć gema.

Mimo to, Polka nie dała szans przeciwniczce i zakończyła drugiego seta wynikiem 6:0. Tym samym Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału.







