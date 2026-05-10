Tajemniczy gość

Jak informują przedstawiciele Błękitnego Patrolu WWF, ciało wieloryba jest w zaawansowanym stanie rozkładu, co sugeruje, że zwierzę mogło dryfować w wodach Bałtyku przez kilka tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Na razie nie udało się jednoznacznie określić, do jakiego gatunku należy odnaleziony osobnik.

Wstępne hipotezy wskazują, że może to być przedstawiciel fiszbinowców - grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie zwierzęta nie występują naturalnie w Bałtyku i pojawiają się tu sporadycznie, najczęściej przypadkowo, przez Cieśniny Duńskie. Jedynym gatunkiem waleni stale zamieszkującym Bałtyk są morświny.

Ostateczną odpowiedź na pytanie o gatunek wieloryba mają dać badania DNA, których próbki mają zostać pobrane w najbliższym czasie.

Wyjątkowość sytuacji polega na tym, że martwy wieloryb znalazł się na terenie ścisłego rezerwatu przyrody, zaledwie kilka metrów od gniazd ptaków, które obecnie są w okresie lęgowym. Każda ingerencja w ten teren może mieć poważne konsekwencje dla przyrody.

Wiadomo, co stanie się z wielorybem

Jak przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, od poniedziałku oceniana będzie możliwość podjęcia martwego walenia od strony wody. W zależności od tej oceny oraz warunków pogodowych podejmowane będą działania - jutro lub w kolejnych dniach – zaznaczyła. Następnie wieloryb zostanie przekazany do utylizacji.

Ścisła ochrona rezerwatu

Rezerwat Mewia Łacha to obszar objęty ścisłą ochroną przyrodniczą. Wstęp na jego teren jest zabroniony dla osób postronnych, zwłaszcza w okresie lęgowym ptaków. Każda ingerencja, nawet w celu zbadania lub usunięcia martwego zwierzęcia, wymaga specjalnych zezwoleń.

Choć nie jest to pierwszy przypadek wyrzucenia martwego walenia na brzeg Bałtyku, sytuacja w rezerwacie Mewia Łacha jest szczególna ze względu na lokalizację i okres lęgowy ptaków. W przeszłości podobne znaleziska wzbudzały duże zainteresowanie naukowców i opinii publicznej, a badania takich przypadków pozwalają lepiej zrozumieć migracje i zagrożenia dla tych rzadkich gości Bałtyku.