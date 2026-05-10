Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W piątym meczu o złoty medal pokonali u siebie broniącą tytułu ekipę Bogdanka LUK Lublin 3:1 (15:25, 25:21, 25:14, 25:21). Brąz zdobyła drużyna Projektu Warszawa, która okazała się lepsza od Asseco Resovii Rzeszów.

Mecz finałowy mistrzostw Polski w siatkówce / PAP/Art Service / PAP/EPA

Przypomnijmy - dokładnie rok temu te same zespoły walczyły o złoto. Wtedy górą byli gracze Bogdanki, którzy wygrali 3:1 i po raz pierwszy zostali mistrzami kraju. Tym razem role się odwróciły, a "Jurajscy Rycerze" z Zawiercia mogli świętować swój historyczny sukces.

Historyczny triumf Zawiercia. "Wygrali lepsi na przestrzeni całego sezonu"

Mecz na szczycie w Sosnowcu

Pierwszy set był wyrównany do stanu 10:10, ale wtedy na zagrywce pojawił się Wilfredo Leon i goście zdobyli sześć punktów z rzędu. Rywale nie zdołali już odrobić strat i przegrali tę partię do 15.

W drugiej odsłonie to Zawiercie prowadziło 12:9, jednak sytuacja szybko się odwróciła. Końcówka należała jednak do gospodarzy, a seta zakończył potężną zagrywką Jurij Gladyr.

Po zmianie stron "Jurajska Armia" poszła za ciosem. Zawodnicy trenera Michała Winiarskiego grali niemal bezbłędnie, podczas gdy Lublinianie mieli problemy w przyjęciu i nie byli w stanie zagrozić rywalom zagrywką. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał tę partię aż do 14.

Czwarty set to już prawdziwa siatkarska wojna. Obie drużyny walczyły o każdą piłkę, ale to gospodarze zachowali więcej zimnej krwi. Po skutecznym bloku na Wilfredo Leonie Zawiercianie mogli po 118 minutach gry rozpocząć świętowanie - pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski stał się faktem.

Aluron CMC Warta Zawiercie vs. Bogdanka LUK Lublin

Aluron CMC: Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Aaron Russell, Bartłomiej Bołądź, Jurij Gladyr, Mateusz Bieniek - Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Jakub Nowosielski, Patryk Łaba.

Bogdanka LUK: Marcin Komenda, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Jackson Young, Fynnian McCarthy - Thales Hoss (libero) oraz Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki, Gyimah Daenan.

