Hiszpania po raz kolejny udowadnia, że jest światowym liderem w dziedzinie jakości i bezpieczeństwa plaż. W 2026 roku aż 794 hiszpańskie plaże, mariny i statki turystyczne zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi, co stanowi nowy rekord i gwarancję niezapomnianych wakacji nad hiszpańskim morzem.

Hiszpańskie plaże na szczycie światowego rankingu

W 2026 roku hiszpańskie wybrzeża ponownie znalazły się na czele światowych rankingów pod względem jakości plaż i marin. Międzynarodowe Jury Błękitnej Flagi przyznało Hiszpanii aż 794 wyróżnienia - o 44 więcej niż w poprzednim roku. To nie tylko potężny wzrost, ale także wyraźny sygnał, że hiszpańskie miejscowości nadmorskie, mariny i statki turystyczne nieustannie podnoszą poprzeczkę w zakresie ekologii, bezpieczeństwa i dostępności.

Na tle innych krajów regionu Hiszpania prezentuje się imponująco. Grecja zajęła drugie miejsce z 657 Błękitnymi Flagami, a Turcja trzecie z 625. Hiszpańskie plaże z Błękitną Flagą stanowią aż 15 proc. wszystkich wyróżnionych na świecie.

Gdzie są najlepsze plaże w Hiszpanii? Liderzy w regionach: Walencja, Andaluzja, Galicja

Wśród hiszpańskich regionów prym wiedzie Walencja (wspólnota autonomiczna - red.), która zdobyła aż 151 Błękitnych Flag w 48 gminach. Tuż za nią uplasowała się Andaluzja z 143, a podium zamyka Galicja z 118 wyróżnieniami. Katalonia i Wyspy Kanaryjskie również mogą poszczycić się znaczącą liczbą nagrodzonych plaż, odpowiednio 101 i 52.

Mariny z najczystszą wodą i najlepszą infrastrukturą znajdują się głównie w Katalonii, Andaluzji i Walencji. Ponadto sześć statków turystycznych, operujących w Andaluzji i Walencji, otrzymało prestiżowe wyróżnienie, co podkreśla rosnącą jakość usług turystycznych na hiszpańskich wodach.

Plaże marzeń w Hiszpanii - dokąd warto pojechać w 2026 roku?

Hiszpania oferuje ogromny wybór plaż z Błękitną Flagą, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami śródlądowymi. Oto kilka z nich, które szczególnie warto odwiedzić:

La Malvarrosa, Walencja

Jedna z najbardziej znanych miejskich plaż w kraju. Szeroka, złocista i tętniąca życiem, przyciąga zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników sportów wodnych. Rozbudowana promenada z licznymi restauracjami i kawiarniami sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

El Encinarejo, Andaluzja

Nietypowa, bo śródlądowa plaża nad zbiornikiem El Encinarejo. To spokojne miejsce, idealne dla osób szukających odpoczynku z dala od tłumów. Krystalicznie czysta woda i malownicze, wiejskie krajobrazy tworzą wyjątkową atmosferę relaksu.

Playa de la Virgen de la Nueva, Madryt

Położona nad zbiornikiem San Juan, ta plaża łączy w sobie piękno natury, czystość wody i szeroką ofertę atrakcji sportowych - od kajakarstwa i wakeboardingu, po piesze wędrówki wśród górskich krajobrazów.

Czym są Błękitne Flagi i dlaczego mają znaczenie?

Błękitna Flaga to międzynarodowy eko-certyfikat przyznawany plażom, marinom i statkom turystycznym, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące jakości wody, bezpieczeństwa, dostępności oraz edukacji ekologicznej. Program powstał w 1985 roku i obecnie obejmuje ponad 5 000 lokalizacji w 51 krajach na pięciu kontynentach.

Każdego roku międzynarodowe jury złożone z ekspertów - w tym przedstawicieli Programu Środowiskowego ONZ, UNESCO czy Europejskiej Agencji Środowiska - dokonuje szczegółowej oceny zgłoszonych miejsc. W Hiszpanii za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej i Konsumenckiej.

Wyróżnienie Błękitną Flagą to nie tylko prestiż, ale i zobowiązanie do utrzymania najwyższych standardów przez cały sezon turystyczny. To także gwarancja dla turystów, że wybierając taką plażę, mogą liczyć na czystość, bezpieczeństwo oraz troskę o środowisko.