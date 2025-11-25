Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun. Nas powinno jednak cieszyć 12. miejsce Kacpra Tomasiaka - to najlepszy występ 18-letniego zawodnika w karierze.
Po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun prowadził Stefan Kraft, który poszybował na odległość 97,5.
Austriak w drugiej serii uzyskał odległość 96,5 m, co pozwoliło mu na triumf w całych zawodach. Drugi był Słoweniec Anže Lanišek (96 m i 99 m), a trzeci - Niemiec Philipp Raimund (94,5 m i 99,5).
Lider reprezentacji Niemiec drugim skokiem ustanowił rekord obiektu.