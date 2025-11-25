Kacper Tomasiak najlepszy z Polaków

Kacper Tomasiak po pierwszej serii - dzięki skokowi na odległość 93 m - był ósmy. Kamil Stoch osiągnął 93,5 m i był sklasyfikowany na 12. pozycji, a Paweł Wąsek wylądował na 88,5 m, co dawało mu 27. miejsce.

Awansu do drugiej serii nie wywalczyli: Aleksander Zniszczoł, lądując na 89,5 m (31. miejsce), Dawid Kubacki - 88,5 m (33.) i Piotr Żyła - 88,0 m (35.).