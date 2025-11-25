Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun. Nas powinno jednak cieszyć 12. miejsce Kacpra Tomasiaka - to najlepszy występ 18-letniego zawodnika w karierze.

Po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun prowadził Stefan Kraft, który poszybował na odległość 97,5.

Austriak w drugiej serii uzyskał odległość 96,5 m, co pozwoliło mu na triumf w całych zawodach. Drugi był Słoweniec Anže Lanišek (96 m i 99 m), a trzeci - Niemiec Philipp Raimund (94,5 m i 99,5).

Lider reprezentacji Niemiec drugim skokiem ustanowił rekord obiektu.

Stefan Kraft, dzięki wygranej w Falun, został liderem Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak najlepszy z Polaków

Kacper Tomasiak po pierwszej serii - dzięki skokowi na odległość 93 m - był ósmy. Kamil Stoch osiągnął 93,5 m i był sklasyfikowany na 12. pozycji, a Paweł Wąsek wylądował na 88,5 m, co dawało mu 27. miejsce.

Awansu do drugiej serii nie wywalczyli: Aleksander Zniszczoł, lądując na 89,5 m (31. miejsce), Dawid Kubacki - 88,5 m (33.) i Piotr Żyła - 88,0 m (35.).

W drugiej serii 18-letni Polak osiągnął 93 m i był po swojej próbie piąty, Stoch także skoczył na odległość 93 m i plasował się na czwartek pozycji. Wąsek w finale wylądował na 90 m.

Finalnie Tomasiak został sklasyfikowany na 12. miejscu, Stoch - na 15., a Wąsek - na 27.

Drugi konkurs w Szwecji już jutro.