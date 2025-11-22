Kamil Stoch zajął 13. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Wygrał Daniel Tschofenig przed Janem Hoerlem i Stefanem Kraftem. Jak daleko wylądowali inni polscy skoczkowie?
Kamil Stoch zajął 13. miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer. Kacper Tomasiak był 18., Piotr Żyła - 19., Dawid Kubacki - 22., a Paweł Wąsek - 28.
Na podium stanęli trzej Austriacy. Wygrał Daniel Tschofenig przed Janem Hoerlem i Stefanem Kraftem.
Stoch skoczył 135,5 m i 122 m, otrzymując notę 291,3 pkt. Tomasiak skokami na 137 m i 122 m wywalczył 283,2 pkt. Żyła uzyskał 131 m i 126,5 m - 283 pkt, Kubacki 126,5 m i 121,5 m - 277,1 pkt, a Wąsek 127,5 m i 119 m - 268,7 pkt.
Aleksander Zniszczoł odpadł w kwalifikacjach.