Tschofenig triumfował z notą 311,5 pkt po skokach na 133 m i 129 m. Drugi Hoerl skoczył 136 m i 126 m, tracąc do zwycięzcy 4,3 pkt. Liderem po pierwszej serii był Kraft, który uzyskał 138 m. W drugiej serii wylądował 18 metrów bliżej i przegrał z Tschofenigem o 5,2 pkt.

Tschofenig odniósł dziewiąte indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata, a Kraft 127. raz stanął na podium i jest rekordzistą pod tym względem.

Trudne warunki

Większość zawodników w drugiej serii oddała krótsze skoki, co wynikało z gorszych warunków - wiatru z tyłu skoczni.

Gdyby nie finałowy skok, to byłbym bardzo zadowolony. Przy tych warunkach to nie mogło się powieść. Teraz jestem niezadowolony po 13. miejscu, choć w zeszłym roku pewnie byłbym cały w skowronkach. Są pewne niedociągnięcia, ale z drugiej strony mam świadomość, że mimo błędów jestem niedaleko czołówki i będę robił wszystko, żeby być coraz wyżej - powiedział Stoch na antenie Eurosportu.

W niedzielę na Lysgaardsbakken odbędą się kolejne indywidualne konkursy Pucharu Świata.

Zawody kobiet rozpoczną się w same południe, a zmagania mężczyzn zaplanowano na godzinę 16.



