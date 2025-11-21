Anna Twardosz, Kacper Tomasiak, Nicole Konderla-Juroszek i Kamil Stoch zajęli szóste miejsce w konkursie drużyn mieszanych w norweskim Lillehammer, który inauguruje sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrała ekipa Japonii przed Słowenią i Austrią.

Japończyk Ryoyu Kobayashi podczas konkursu mikstów. / PAP/EPA/Geir Olsen / PAP/EPA

Więcej bieżących informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Twardosz skoczyła 99,5 m i 107 m, Tomasiak - 129 m i 127,5 m, Konderla-Juroszek - 110,5 m i 111,0 m, a Stoch - 128,5 m i 130,5 m. Polacy uzyskali łączną notę 834,6 pkt.

To pozytywny początek sezonu i solidne skakanie. Przyjechałem tu z dobrą energią i świadomością, że jestem w dobrej formie. Na tym można budować coś więcej - ocenił Stoch, który rozpoczął swój ostatni sezon w karierze.

Zespół Japonii, w składzie: Nozomi Maruyama, Ren Nikaido, Yuki Ito i Ryoyu Kobayashi, zgromadził 1034 pkt. Druga Słowenia straciła do zwycięzców 8,9 pkt, natomiast Austria - 10,1. Tuż za podium uplasowała się reprezentacja Niemiec. W konkursie uczestniczyło 15 zespołów. Do drugiej serii awansowało osiem.

W piątek w nieoficjalnej indywidualnej klasyfikacji zwyciężył Austriak Jan Hoerl, który skoczył 140 m i 139 m, uzyskując notę 294,1 pkt, Stoch był siódmy, Tomasiak - 14., najlepsza z kobiet Słowenka Nika Prevc uzyskała dziewiąty wynik, Konderla-Juroszek 29., a Twardosz - 30.

To pierwsze skoki na śniegu, jeszcze na torach naturalnych. Niektórzy zawodnicy mają z tym sporo problemów, inni nie. Szóste miejsce jest ok. Na tym można zbudować coś dobrego - powiedział Stoch w Eurosporcie.