FIFA zdecydowała w sprawie kary dla Polski za przerwany mecz z Holandią z powodu rac rzuconych na boisko. Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na PZPN karę w wysokości 40,5 tys. franków szwajcarskich.

Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na Polski Związek Piłki Nożnej karę w wysokości 40,5 tysiąca franków szwajcarskich.

Powodem sankcji było zachowanie kibiców podczas meczu eliminacji mistrzostw świata z Holandią, rozegranego 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.

W 58. minucie spotkania sędzia musiał przerwać grę - z sektora za polską bramką na murawę poleciało kilkanaście rac odpalonych przez najzagorzalszych fanów z grupy "To My Polacy".

Jak poinformował sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski w serwisie X, PZPN otrzymał karę za "naruszenia porządku i bezpieczeństwa".

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" - przekazano na platformie X.

PZPN: Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem

Zachowanie kibiców potępił PZPN. Związek w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że nie akceptuje działań łamiących prawo na stadionie, w szczególności odpalania i rzucanie rac, które uznał za działania niedopuszczalne. "Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych" - wskazał PZPN.

Jednocześnie związek podziękował "wszystkim kibicom, którzy w dobrej atmosferze wspierali reprezentację", wskazując że "swoją postawą jasno wyrazili sprzeciw wobec zachowań polegających na odpalaniu rac". Tym samym nawiązał do gwizdów z innych sektorów, gdy kolejne race lądowały na murawie.

Stowarzyszenie kibiców w internecie zaprezentowało wzór oprawy, tzw. sektorówki, której nie pozwolono wnieść na PGE Narodowy. Przedstawiała ona orła w koronie na biało-czerwonym tle, trzymającego napis: "Do boju Polsko!". Taka sama iluminacja została zaprezentowana trzy dni później na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, przed kolejnym meczem polskich piłkarzy, z Maltą. Prezydent Karol Nawrocki był obecny na trybunach reprezentacyjnego obiektu w trakcie potyczki z Holandią i został ciepło powitany przez kibiców prowadzących zorganizowany doping.

Nie pierwsza taka kara

Na początku listopada FIFA ukarała PZPN kwotą 39,5 tys. franków szwajcarskich za zachowanie polskich kibiców w trakcie październikowego spotkania z Litwą w Kownie.

Była to kara za "odpalanie fajerwerków lub innych przedmiotów", ale także "używanie gestów, słów, przedmiotów lub innych środków do stosowania przekazu nieodpowiedniego dla wydarzenia sportowego".